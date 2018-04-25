Климкин улетает в Египет

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 29-30 апреля посетит Египет с официальным визитом, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в среду.

"Министр иностранных дел Павел Климкин 29-30 апреля 2018 года будет находиться с официальным визитом в Арабской Республике Египет. В Каире Павел Климкин проведет переговоры со своим коллегой, министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, а также другие встречи по программе визита", — говорится в сообщении на сайте МИД.

По данным ведомства, визит призван активизировать украинско-египетское взаимодействие в экономической сфере и состояние подготовки очередного заседания совместной межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Египтом. В пресс-службе сообщили, что отдельное внимание стороны планируют уделить сотрудничествугосударств в сфере туризма, где Украина по количеству своих граждан (более 770 тысяч за минувший год), которые посещают Египет, уверенно удерживает ведущие позиции.

Ранее Павел Климкин впервые присутствовал на встрече глав МИД стран G7, которая прошла в Торонто (Канада).