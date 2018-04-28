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    Стало известно, когда застрявшие в Египте украинцы вылетят домой

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    Как сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины, "туроператор уверяет, что планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21:00 28.04. и 02:30 29.04".
    Украинские туристы застряли в египетском Шарм эль Шейхе
    twitter.com/VasylKyrylych

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Застрявшие в египетском Шарм эль Шейхе украинские туристы смогут вылететь домой в ночь на воскресенье, сообщил на своей странице в соцсети Twitter начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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    "Туроператор уверяет, что планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21:00 28.04. и 02:30 29.04", — отметил он.

    Кирилич добавил, что дело находится на контроле посольства Украины в Египте.

    Ранее сообщалось, что более 200 украинских туристов не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха, туристический оператор ситуацию не объяснял и не комментировал.

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