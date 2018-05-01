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    Последние из задержавшихся в Египте украинцев вылетели домой

    (обновлено: )4701
    Как отмечается, последние туристы из тех, кто задержался в Египте, вылетели в Украину в понедельник вечером. Министр иностранных дел и министр инфраструктуры доложили об этом президенту.
    Украинские туристы застряли в египетском Шарм эль Шейхе
    twitter.com/VasylKyrylych

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Последние из задержавшихся в египетском Шарм-эль-Шейхе украинских туристов вылетели сегодня вечером в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

    "В 18:30 последние туристы из тех, кто задержался в Египте, вылетели в Украину. Министр иностранных дел и министр инфраструктуры доложили президенту", — сообщил Цеголко.

    За последние дни 705 граждан Украины вылетели из Шарм-эль-Шейха на родину.

    Ранее украинский МИД сообщил, что вылет чартерного самолета с 215 туристами во Львов из аэропорта города Шарм-эш-Шейх был задержан в пятницу вечером по техническим причинам. Также был задержан самолет с украинцами в Киев. Утром в понедельник Кирилич сообщил, что украинцы постепенно покидают Египет и возвращаются на родину.

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