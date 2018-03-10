ВР рассматривала представления ГПУ в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового - отказали.
Холодницкий сообщил, что расследование по Довгому ведется по выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах. Во времена мэрства в Киеве Леонида Черновецкого Довгий занимал пост секретаря городского совета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.