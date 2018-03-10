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    Дмитрий Довгий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Народный депутат Олесь Довгий
    Луценко подписал сообщение о подозрении нардепу Довгому
    10:41 22.09.2017
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    Как сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, генпрокурор Юрий Луценко подписал подозрение Олесю Довгому перед командировкой.
    Итоги голосования Рады по снятию депутатской неприкосновенности, 11 июля 2017
    Снятие неприкосновенности с депутатов. Рада сказала три "да" и два "нет"
    21:19 11.07.2017
    1349Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    ВР рассматривала представления ГПУ в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового - отказали.
    Олесь Довгий
    САП просит лишить депутатского иммунитета Олеся Довгого
    15:16 20.06.2017
    249Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Холодницкий сообщил, что расследование по Довгому ведется по выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах. Во времена мэрства в Киеве Леонида Черновецкого Довгий занимал пост секретаря городского совета.
    Александр Онищенко. Архивное фото
    СМИ опубликовали первую из записей Онищенко
    19:40 06.12.2016
    2907Онищенко: новая партия компромата
    Народный депутат Верховной Рады Александр Онищенко сообщил, что первая встреча с нардепом парламентской группы "Воля народа" Олесем Довгим произошла в Италии, вторая - в Великобритании.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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