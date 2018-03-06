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    Депутат Рады назвал Ахматову украинской поэтессой

    (обновлено: )15804
    "Радикал" Андрей Лозовой написал, что Анна Ахматова - "великая украинская поэтесса, хоть и русскоговорящая, но украинская". По его словам, "русской" ее сделала "имперская пропаганда московитов".
    Русская поэтесса, писатель, литературовед, переводчик Анна Андреевна Ахматова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар – РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Андрей Лозовой (Радикальная партия) назвал Анну Ахматову украинской поэтессой.

    "Муж в могиле, сын – в тюрьме, помолитесь обо мне…" – такими словами обращалась к людям Анна Ахматова (Горенко), великая украинская поэтесса, хоть и русскоговорящая, но украинская, когда ей было тяжелее всего. "Русской" ее сделала имперская пропаганда московитов. Московиты убили ее мужа, бросили за решетку ее сына, издевались над самой Анной Андреевной. Она их ненавидела – и публично декларировала эту ненависть тяжелой ценой. Это – наше, и не надо отдавать никому", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

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    В конце февраля Андрей Лозовой поделился своими эмоциями от встречи с известным российским писателей Борисом Акуниным. Встреча произошла в Лондоне. 

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