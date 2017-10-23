Лозовой и собака. Соцсети об "избиении" нардепа

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В воскресенье, 22 октября, во Львовской области избили нардепа из "Радикальной партии" Андрея Лозового. Произошло это во время поездки депутата на встречу с избирателями. По версии Лозового, нападение на него организовала "лесная мафия", нардеп даже назвал фамилии конкретных заказчиков. Вот только, по словам очевидцев инцидента, все произошло из-за того, что люди, приехавшие с депутатом, не хотели отдавать местным жителям собаку, которую якобы подобрали на дороге. К тому же, очевидцы событий не подтверждают факт избиения нардепа. А вот кое-кто из местных все же пострадал…

Инцидентом очень быстро заинтересовались в соцсетях: "Депутата РПЛ Лозового вроде побили во Львовской области. Это называется снятие неприкосновенности явочным порядком"; "Можно предположить, что неблагодарные избиратели просто не узнали нрдепа. За суровые 3 года радикального депутатства, размеры его (Лозового) увеличились раза в 2".

"…нападение на него означает, что он точно не является конформистом и не боится идти против неправды. Не трогают только дохлого пса. Если у тебя есть зубы, против тебя будет и противодействие. По себе знаю…", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook