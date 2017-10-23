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    Аналитика и комментарии

    Лозовой и собака. Соцсети об "избиении" нардепа

    (обновлено: )5501
    Быть народным избранником - дело непростое. Сплошь и рядом конфликты, драки, недоразумения. Фигурантом очередного такого случая стал небезызвестный радикальный нардеп Андрей Лозовой. Так что же стало причиной инцидента и что пишут о нем в соцсетях?
    Андрей Лозовой
    Facebook Андрея Лозового

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 22 октября, во Львовской области избили нардепа из "Радикальной партии" Андрея Лозового. Произошло это во время поездки депутата на встречу с избирателями. По версии Лозового, нападение на него организовала "лесная мафия", нардеп даже назвал фамилии конкретных заказчиков. Вот только, по словам очевидцев инцидента, все произошло из-за того, что люди, приехавшие с депутатом, не хотели отдавать местным жителям собаку, которую якобы подобрали на дороге. К тому же, очевидцы событий не подтверждают факт избиения нардепа. А вот кое-кто из местных все же пострадал…  

    Инцидентом очень быстро заинтересовались в соцсетях: "Депутата РПЛ Лозового вроде побили во Львовской области. Это называется снятие неприкосновенности явочным порядком"; "Можно предположить, что неблагодарные избиратели просто не узнали нрдепа. За суровые 3 года радикального депутатства, размеры его (Лозового) увеличились раза в 2".

    "…нападение на него означает, что он точно не является конформистом и не боится идти против неправды. Не трогают только дохлого пса. Если у тебя есть зубы, против тебя будет и противодействие. По себе знаю…", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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