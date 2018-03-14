"Похоронный коллапс". В МВД и Раде готовят изменения в скандальный закон

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Министерстве внутренних дел Украины уверяют, что нашли способ, как избежать хаоса в сфере ритуальных услуг, а в Верховной Раде уже готовят соответствующие изменения к скандальному закону, говорится в сюжете ТСН.

Согласно поправкам нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового, с 15 марта значительная часть захоронений умерших должно происходить после судебно-медицинской экспертизы, которую санкционирует суд, что, учитывая перегруженность судов, будет отнимать немало времени.

Без судебного разрешения на вскрытие умерших не будут принимать морги, поэтому, чтобы избежать кризиса, полиция, прокуратура и судмедэксперты договорились о временной процедуре. В случае, если смерть наступила по естественным причинам, похороны будут разрешать проводить без санкции суда.

Читайте также: Акция "Прикрути" трансформируется: всем закручивают гайки

"Не будет никакого захоронения по решению суда. Этот механизм позволит получить возможность быстро устанавливать причину смерти и, в случае отсутствия оснований направления на судебно-медицинскую экспертизу через суд, быстро хоронить", — заверил спикер МВД Артем Шевченко.

Тем временем в Верховной Раде срочно готовят изменения скандального закона. Однако даже при самых благоприятных условиях, "поправки Лозового" будут действовать по крайней мере несколько недель.

"Я думаю, что эти несколько дней будут очень быстро урегулированы, потому что президент будет заинтересован побыстрее подписать закон. Следователи на местах вместе с судмедэкспертами найдут способ решить этот вопрос", — предположил нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Читайте также: Крекс, бекс, фекс и… Чего стоит новая газовая сказка от Гройсмана

Напомним, ранее "радикал" Лозовой уже отличился скандальной поправкой в УПК, которая предполагает сокращение срока досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении. Многие специалисты раскритиковали эту инициативу нардепа.