наверх
02.02.201805:07
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Радикал" Лозовой требует извинений от тех, кто защищал "сепара Коцабу"

    Тема:

    Дело против журналиста Коцабы (19)

    (обновлено: )11110
    В прямом эфире одного из украинских телеканалов между Русланом Коцабой и бывший народным депутатом от ВО "Свобода" произошла перепалка, едва не переросшая в драку. Нардеп от РПЛ Андрей Лозовой решил ее прокомментировать.
    Андрей Лозовой
    Facebook Андрея Лозового

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Тем, кто публично заступался за журналиста Руслана Коцабу, следует немедленно извиниться, заявил народный депутат от "Радикальной партии Ляшко" Андрей Лозовой. 

    Перепалка экс-нардепа Эдуарда Леонива и журналиста Руслана Коцабы. Видео
    Канал на Youtube Магнолия-ТВ
    "Свободовец" Леонив в прямом эфире набросился на журналиста Коцабу

    Накануне в прямом эфире одного из телеканалов между Русланом Коцабой и бывший народным депутатом от ВО "Свобода" произошла перепалка, едва не переросшая в драку. "Свободвец" резко отреагировал на одно из заявлений журналиста о погибших в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. 

    Читайте также: Последняя капля. Дело Гужвы в состоянии поставить Украину на уши

    "Не поддерживаю методы. Но в данной ситуации Эдуард Леонив поступил правильно. Думаю, всем, кто публично заступался за сепара Коцабу, мол, свобода слова — стоит публично извиниться. Досвободословились, что это животное позволяет себе в эфире украинского канала говорить: "война заберет агрессивных". Представьте, как эту ересь слышать матерям, родителям, детям, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам, друзьям тех, кто отдал свою жизнь за мир в Украине и ее Соборность…" — написал скандальный "радикал" на своей странице в Facebook.

    Facebook Андрея Лозового
    Комментарий Андрея Лозового по поводу Руслана Коцабы

    Лозовой также не упустил возможности в очередной раз высказать свое мнение о покинувшем Украину главреде интернет-издания "Страна" Игоре Гужве.

    "Обратите внимание на тех, кто сейчас вступился за аналогичную мерзость Гужву. Я, правда, таких еще не видел, кроме сотрудников его помойничка. Если знаете — сбросьте в комментарии, пожалуйста. боты с котиками на аватарках и т.д. — не считаются", — добавил он.

    Читайте также: Дело Гужвы и реакция в Украине

    В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы.

    Как сообщало РИА Новости Украина, информацию об отъезде Гужвы из Украины крайне негативно восприняли члены парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук, разразившиеся гневными постами в соцсети. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    Акция "Национального корпуса" в Киеве. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает