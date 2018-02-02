"Радикал" Лозовой требует извинений от тех, кто защищал "сепара Коцабу"

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Тем, кто публично заступался за журналиста Руслана Коцабу, следует немедленно извиниться, заявил народный депутат от "Радикальной партии Ляшко" Андрей Лозовой.

Накануне в прямом эфире одного из телеканалов между Русланом Коцабой и бывший народным депутатом от ВО "Свобода" произошла перепалка, едва не переросшая в драку. "Свободвец" резко отреагировал на одно из заявлений журналиста о погибших в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.

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"Не поддерживаю методы. Но в данной ситуации Эдуард Леонив поступил правильно. Думаю, всем, кто публично заступался за сепара Коцабу, мол, свобода слова — стоит публично извиниться. Досвободословились, что это животное позволяет себе в эфире украинского канала говорить: "война заберет агрессивных". Представьте, как эту ересь слышать матерям, родителям, детям, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам, друзьям тех, кто отдал свою жизнь за мир в Украине и ее Соборность…" — написал скандальный "радикал" на своей странице в Facebook.

Facebook Андрея Лозового Комментарий Андрея Лозового по поводу Руслана Коцабы

Лозовой также не упустил возможности в очередной раз высказать свое мнение о покинувшем Украину главреде интернет-издания "Страна" Игоре Гужве.

"Обратите внимание на тех, кто сейчас вступился за аналогичную мерзость Гужву. Я, правда, таких еще не видел, кроме сотрудников его помойничка. Если знаете — сбросьте в комментарии, пожалуйста. боты с котиками на аватарках и т.д. — не считаются", — добавил он.

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В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы.

Как сообщало РИА Новости Украина, информацию об отъезде Гужвы из Украины крайне негативно восприняли члены парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук, разразившиеся гневными постами в соцсети.