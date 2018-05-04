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    Аналитика и комментарии

    Нужно жить так, чтобы не умирать. В Украине коллапс с покойниками

    (обновлено: )53104
    Майские праздники принесли украинцам не только длительные выходные, но и новые проблемы вследствие действия "поправок Лозового". Из-за бюрократической волокиты морг Николаева оказался забит телами умерших, которых не могут похоронить с 27 апреля.
    Ситуация в морге Николаева
    novosti-n.org

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Скандальные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, предложенные "радикалом" Андреем Лозовым, принесли украинцам массу проблем. Напомним, что один из эффектов действия изменений — усложнение процедуры захоронения.

    Жители по стране прогнозируемо столкнулись с трудностями со сроками похорон людей, умерших на выходных, а в моргах произошла настоящая катастрофа. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина

    Народный депутат от Радикальной партии Ляшко Андрей Лозовой
    Facebook Андрея Лозового
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    Коллапс в Николаеве

    В морге Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы на днях произошел коллапс. Холодильные камеры морга бюро рассчитаны на одновременное хранение 25 тел, а по факту там находится 41 труп. 

    Причина такой ситуации кроется в том, что специалисты не могут провести вскрытия, так как суды не вынесли соответствующих решений. При этом тела из областного центра и других населенных пунктов начали поступать с 27 апреля, то есть перед длительными выходными. Возраст умерших различный — от 23 до 92 лет.

    "На сегодняшний день в Николаевском областном бюро судебно-медицинской экспертизы сложилась ситуация, связанная с накоплением тел, которые подлежат судебно-медицинской экспертизе. На данный момент у нас находится 41 тело, но нет решения суда", — сообщила начальник бюро СМЭ Николаевской области Ольга Дерюгина

    Она добавила, что со стороны специалистов судебно-медицинской экспертизы никаких задержек нет, но выдать тела они смогут только после проведения необходимых процедур, по которым еще нет решений суда.

    Наряду с этим родственники умерших, как пишут местные СМИ, пытаются достучаться до различных инстанций, чтобы элементарно похоронить людей. Все это усложняет еще и то, что в Николаеве установилась достаточно жаркая погода, поэтому ситуация сложилась абсолютно патовая.

    Проблемы в Херсоне

    Похожая ситуация, но в меньшем масштабе, произошла в начале апреля в Херсоне. Местные СМИ забили тревогу, когда в морге при областном бюро судебно-медицинской экспертизы число покойников начало превышать допустимое для размещения.

    Так, морг рассчитан на размещение 30 тел, а шумиха поднялась, когда там было уже 33 тела. Причем, 18 из них – люди, умершие естественной смертью, чьи похороны необоснованно затягиваются из-за волокиты с выдачей судебных постановлений на экспертизу. 

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    Однако, если в Николаеве переполненным морг оказался после длительных майских праздников, когда суды не работали, то причина задержки в херсонских судах с выдачей разрешений на экспертизу, возможно, была связана с загруженностью Фемиды.

    Ритуальные мошенники

    Проблемы с местами в моргах с началом действия "мертвецких поправок Лозового" породили еще один вид ритуального мошенничества. Так, в Запорожье были случаи, когда частные ритуальщики обманным путем брали с родственников умерших деньги якобы за хранение тел в море. 

    Объясняли они это тем, что деньги платятся за то, чтобы тело сохранялось в морге в нормальных условиях до тех пор, пока суд не разрешит проведение экспертизы. Стоимость такой "услуги" составляла 350 гривен.

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    "У нас есть задержки с захоронениями – среднее время хранения тела в морге до четырех суток. И не очень порядочные ритуальщики, пользуясь моментом, говорят родственникам умерших о том, что за каждые сутки хранения надо заплатить 350 гривен", — рассказал начальник КУ "Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Анатолий Куртев.

    Он уточнил, что ни за какое хранение тел бюро СМЭ не берет деньги. Платными являются только подготовка тела к погребению и бальзамирование, однако это проводится исключительно по желанию родных умершего.

    В Херсоне, как писало РИА Новости Украина, покойника практически похитили из-за конкуренции ритуальных служб. Так, ритуальщики одной из фирм, узнав в больнице адрес умершего мужчины, забрали мертвое тело из квартиры, пока хозяйка находилась у соседей, и отвезли его в морг. То есть, гарантировали себе право на оказание ритуальных услуг, чтобы этим не воспользовалась конкурирующая фирма.

    Суть "поправки Лозового"

    Скандальные "поправки Лозового" вступили в силу с 15 марта этого года. Согласно новым правилам, изменился порядок проведения судмедэкспертизы трупа — в течение 72 часов. Это означает, что следователю, который прибывает на место смерти человека, запрещено назначать экспертизу, а вместо этого он обязан обращаться за разрешением на проведение экспертизы к следственному судье, при этом сначала надо обращаться к прокурору. 

    После этого у судьи есть не менее 72 часов, чтобы назначить экспертизу. Таким образом, даже если человек умер дома собственной смертью, без экспертизы похоронить его невозможно — даже для захоронения умершего своей смертью нужно постановление суда. При этом, если суды постановления должны выносить на протяжении трех суток, то на деле процедура затягивается на шесть-семь суток. 

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    За полтора месяца действия изменений в УПК у людей по всей стране возникают реальные проблемы с захоронением родственников, особенно если люди умирают на выходных. Все "круги ада", связанные с бюрократической процедурой, украинцы активно описывают в социальных сетях, о чем агентство уже неоднократно писало.

    По данным материалов открытых источников интернет

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