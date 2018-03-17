За скандальными "поправками Лозового" стоит Ахметов - нардеп от БПП

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. При обсуждении компромиссного варианта изменений в УПК авторы скандальной поправки из фракции "Радикальной партии" и их союзники из БПП были готовы согласиться на любые уступки, кроме двух статей и трех разделов специальной части Уголовного кодекса, заявил нардеп от пропрезидентской фракции Мустафа Найем.

Депутат перечислил некоторые статьи, для которых "радикалы" и "порошенковцы" просили сделать исключение: мошенничество, контрабанда, хищение госимущества, фальсификация, подделка денег, превышение служебных полномочий, рейдерство, доведение до банкротства, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов. Это те преступления, с расследованиями которых чаще всего сталкивается Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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"Эти поправки не касаются прав и интересов рядовых граждан или бизнеса. Они защищают тех, у кого есть большие деньги и большие полномочия", — написал Найем на своей странице в Facebook.

Политик считает несправедливым называть скандальные поправки в честь их номинального автора — депутата из "Радикальной партии" Андрея Лозового. По мнению Найема, за скандальными изменениями стоит самый богатый человек Украины Ринат Ахметов.

Facebook Мустафы Найема Комментарий Мустафы Найема об изменениях в УПК

Facebook Мустафы Найема Комментарий Мустафы Найема об изменениях в УПК

"Это не мои выдумки, а голый факт — исполком РПЛ возглавляет бывший директор меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко, принадлежит бывшему спонсору Партии регионов и Виктора Януковича Ринату Ахметову", — написал член фракции БПП.

Также депутат привел результаты голосования за отмену скандальных поправок по фракциям. Из них видно, что "Самопомич", "Народный фронт" и ВО "Батькивщина" в основном проголосовали за отмену поправок. Менее половины голосов дал "Блок Петра Порошенко" (44 из 136). "Воля народа", "Радикальная партия", "Видродження" дали от 1 до 3 голосов.

Напомним, ранее Верховная Рада не смогла изъять ряд скандальных положений из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые появились в нем с принятием скандальной поправки народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового при голосовании за закон о внесении изменений в ряд кодексов в связи с судебной реформой.

"Поправки Лозового" уменьшают максимальный срок следствия до шести месяцев, что, по мнению их противников, позволит избежать наказания коррупционерам и представителям бывшей власти, ведь увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

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Кроме того, в новом УПК есть другие изменения, которые по всей стране завалят суды ходатайствами со стороны следственных органов, вынужденных обращаться за дополнительными разрешениями для проведения экспертиз. Это в свою очередь значительно осложнит работу следователей, принесет колоссальный материальный ущерб и избавит маневренности оперативников и следователей.