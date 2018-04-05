Херсонская область: покойник пропал, покойника искали, покойника нашли

РИА Новости Украина

Ивановский район – один из самых отдаленных в Херсонской области и расположен на границе с Мелитопольским районом Запорожской области. Поэтому события, которые порой здесь происходят, в большей степени имеют региональное значение. А недавно о событии, которое здесь произошло, заговорила вся область. Еще бы, в районном центре пропал покойник, пишет Александр Солдатский в материале для одесского издания "Слово".

А дело было так. Женщина проснулась утром и обнаружила, что ее гражданский супруг не подает признаков жизни. Прислушалась, а он не дышит, потрогала руку – холодная. Следовательно, решила она, ее сорокалетий муж прошел свой короткий жизненный путь. Как законопослушная женщина, она сообщила о случившемся в полицию и больницу. Представители власти и медицины засвидетельствовали факт смерти мужчины, признаков насильственной смерти не обнаружили.

Официальные представители власти удалились, а соседи пригласили вдову к себе, чтобы спиртным снять утрешний стресс или отметить поминки о новопреставленном супруге.

А когда женщина пришла в дом, покойника там не оказалось. Позвала соседей, начали гадать, куда мог деваться покойник? У кого-то появилась мысль, а вдруг все ошиблись и супруг ожил и ушел. Женщина посмотрела одежду, все на месте, а трупа нет. Решили звонить в полицию.

Читайте также: Ужас по-винницки. Дочь оставила престарелую мать на вокзале

Полицейские приехали на место происшествия. Обо всем расспросили, обследовали дом, двор, все на месте, а покойника нет. Полицейские обратили внимание на то, что во дворе остались отпечатки колес автомашины. Значит, труп увезли на автомашине, решили полицейские. Началось исследование отпечатков шин, проследили путь движения автомашины и установили, что покойника везли в сторону морга районной больницы. Там покойника обнаружили.

Полиция установила, кто привез сюда мертвое тело. Оказалось, что сотрудники фирмы ритуальных услуг узнали о новопреставленном мужчине, адрес тоже в больнице сообщили, и они туда немедленно направились. Приехали на место, в доме никого не было, а дверь в дом открыта.

Вошли в дом – кроме мертвого тела никого нет. Немного обождали, но в дом никто не приходил. Вот они и решили, что нечего терять время, мертвеца забрали и доставили в морг. То есть, гарантировали себе право на оказание ритуальных услуг, чтобы этим не воспользовалась конкурирующая фирма.

Так что, господа, будьте бдительными, когда в доме случится несчастье. Берегите покойника, чтобы его не утащили представители ритуальной фирмы. Дело в том, что каждая такая фирма имеет своих осведомителей в больницах, и те сообщают, когда и где умер человек, адрес, и те устремляются туда, чтобы первыми получить право на выполнение ритуальных услуг.