Трупный запах реформ. Всех ждут пороги на пути в загробный мир

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

С подачи народных депутатов и автора чудо-поправок радикала Андрея Лозового, с 15 марта по-человечески похоронить умершего своей смертью человека получится не у всех украинцев. Факт природной кончины должна подтвердить судебно-медицинская экспертиза, назначаемая судом после обращения следователя. Сказать, что это займет много времени, — ничего не сказать. А с учетом того, что украинские морги были построены на заре социализма и никогда не перестраивались, они будут просто завалены трупами под завязку. Но большинство покойников будут ждать свой участи дома сутки, двое, трое — столько, сколько займет процедура. Повезет лишь тем усопшим, у кого найдутся родственники, способные ускорить процесс, остальным же не позавидуешь.

Мертвые сраму неймут

Раньше разрешение на захоронение давали следственные органы — в том случае, если было подозрения, что безвременно усопшему помогли расстаться с жизнью. Но если ничего не вызывало сомнения в том, что покойный умер без посторонней помощи, загвоздки в заключении не было, хотя всегда существовали проблемы, где и как держать тело до захоронения.

Винницкий городской морг на территории областной больницы имени Пирогова существует с начала ХХ-го века, но за это время был дополнен только допотопным, часто ломающимся холодильником на 4 места, при особой необходимости превращающимся в шестиместную камеру. Да и то, место в холодильнике платное и не всем по карману. Скажем, те, за кого не заплатили, ожидают свой очереди на стол к патологоанатому в общем помещении. Лица без определенного места жительства или оставшиеся без родственников ждут свой очереди на захоронение неделями или месяцами в маленькой комнатушке, в жару превращаясь в "кисель". О должном отношении к телу усопшего с работниками морга договаривались сотрудники похоронных бюро, которые с этого имели свои дивиденды. И так было заведено и работало. И всех это устраивало. Потому что тело тут же из квартиры или дома сотрудники ритуального бюро увозили в морг. Но с середины марта все будет иначе.

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Только на примере винницкого морга можно сказать, что огромное количество покойных, которых к ним должны будут доставить после решения суда, они просто не смогут разместить в своем тесном помещении. В каком состоянии будут эти тела, даже представить страшно, потому что до того, как доставить его в морг, следователь должен отстоять в огромной очереди к судье, приехать в Винницу из райцентра. А что делать с криминальными телами, вообще загадка. Пока следователь доберется до суда, пока суд примет решение, пока тело убиенного попадет в морг и наконец-то патологоанатом приступит к установлению причин смерти, убийцы простынет и след. И да, где до решения суда о вскрытии держать тела убитый, вообще непонятно. По ходу, они просто могут лежать на месте преступления и ждать день, два, три, а то и больше момента, когда их доставят в морг.

Нарушают традиции

Хоть суд и должен принять решение о судмедэкспертизе в течении трех дней, но это не значит, что патологоанатом за сутки сделает вскрытие и напишет заключение. И не известно, сколько тело пробудет незахороненным в морге и в каком состоянии его передадут для погребения. Это больше всего волнует мусульман.

"Традиционно ислам считает, что человека желательно похоронить как можно быстрее — желательно в день смерти, но до захода солнца. Если же человек умер ночью, то захоронение следует провести на следующий день, но тоже до захода солнца. Это объясняется тем, в теле покойника уже начинают происходить природные процессы разложения. Аллах завещал относиться к мертвому человеку достойно — как к Божьему создания: нельзя глумиться над телом, ломать его, раскрывать без нужды, сжигать в крематории", — об этом заявил муфтий Украины Саид Исмагилов и добавил, что Ислам запрещает многодневное хранения тела умершего, расценивая это как издевательство над ним.

Если с 15 марта законом не будет четко определена возможность проведения погребения за непродолжительный срок, это может вызвать возмущение мусульман, которые не смогут похоронить умерших в сроки, определяемые религиозными традициями.

"Но, кажется, этот закон предусматривает еще и мощную коррупционную составляющую — ведь люди будут искать какие-то пути, чтобы суды давали разрешение на захоронение не через месяц после смерти человека, а хотя бы в первые дни. Также создается впечатление, что в этом законе заинтересованы те, кто имеет отношение к похоронному сервису и моргам — потому что тела умерших должны где-то храниться, пока не будет разрешения на захоронение, а это не дешевая услуга, далеко не каждый человек может себе такое позволить. Ну почему у нас уже и умереть по-человечески невозможно?" — констатирует муфтий.

Мертвая зона не внимания

По любой природной смерти в единый реестр досудебных сведений будут внесены сведения по факту "Умышленное убийство", статья 115 УК. А, если сведения внесены в ЕРДР, то судмедэкспертиза обязательна и ее будет назначать следственный судья, подчеркивает экс-замглавы главного следственного правления МВД Украина Григорий Мамка. Без этого уже никак не обойтись.

"Следователь к этому процессу уже не будет иметь никакого отношения. Ему только надо за сутки подготовить ходатайство для следственного судьи, который его будет рассматривать в течении 72 часов. Следователь не имеет право назначить экспертизу, как это было раньше, имея малейшие подозрения на то, что смерть была насильственная. Только экспертиза может дать заключение от чего умер человек. Следственным судьям не позавидуешь, так как согласно поправок все правоохранительные органы должны ходить в суд по месту регистрации юридического лица. Если брать Киев, то только один Шевченковский суд должен обслуживать десять райотделов. А то, как будут добираться в областной центр в суд из самых отдаленных районов следователи ради постановлений следственного судьи, даже страшно представить. Потом, надо это постановление дождаться, чтобы отвезти тело в морг, а там, если заболел патологоанатом, а второй загулял, что делать?! Ждать еще", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина Григорий Мамка.

Выход, как уверен экс-следователь, найдется. Обязательно появятся делки, которые за определенную плату будут предлагать похоронить в кратчайший срок. Если нет денег, то жди в общей очереди и делай с трупом, что хочешь. В украинских моргах, подчиненных минздраву, нет необходимых мощностей, чтобы хранить трупы десятками.

Увы, на сегодняшний день уже поздно исправлять то, что напринимали нардепы. Поправки на поправки Лозового не прошли. Теперь надо ждать, когда это все вступит в законную силу, когда хоть несколько нардепов голосовавших за это новшество сами на себе испробуют "покращення". И только после этого они будут думать, как это изменить, считают юристы.