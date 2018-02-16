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    Под Киевом полиция провела лекцию на сходке криминальных авторитетов

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (270)

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    По информации пресс-службы полиции, правоохранители проверили документы у присутствовавших мужчин, их оружие и разрешительные документы на него.
    Под Киевом правоохранители наведались на сходку авторитетов
    Нацполиция Киевской области

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Полицейские накрыли вооруженных людей, собравшихся на сходку в одном из развлекательных заведений Ирпеня Киевской области, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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    С присутствующими была проведена профилактическая беседа о недопущении нарушения правопорядка.

    "Сотрудники полиции провели оперативно-профилактические меры реагирования на сообщения граждан о группе лиц, находящихся в одном из местных развлекательных заведений с оружием", — указано в опубликованном сообщении.

    Правоохранители проверили документы у присутствовавших мужчин, их оружие и разрешительные документы на него.

    "На месте происшествия правоохранители изъяли одну единицу огнестрельного оружия, которую направили на проведение экспертизы. Также полицейские выяснили, что некоторые из присутствующих лиц уже имели проблемы с законом за совершение корыстных и имущественных преступлений", —рассказали в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве грузинского криминального авторитета, причастного к ряду насильственных преступлений.

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