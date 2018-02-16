Под Киевом полиция провела лекцию на сходке криминальных авторитетов

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Полицейские накрыли вооруженных людей, собравшихся на сходку в одном из развлекательных заведений Ирпеня Киевской области, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

С присутствующими была проведена профилактическая беседа о недопущении нарушения правопорядка.

"Сотрудники полиции провели оперативно-профилактические меры реагирования на сообщения граждан о группе лиц, находящихся в одном из местных развлекательных заведений с оружием", — указано в опубликованном сообщении.

Правоохранители проверили документы у присутствовавших мужчин, их оружие и разрешительные документы на него.

"На месте происшествия правоохранители изъяли одну единицу огнестрельного оружия, которую направили на проведение экспертизы. Также полицейские выяснили, что некоторые из присутствующих лиц уже имели проблемы с законом за совершение корыстных и имущественных преступлений", —рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве грузинского криминального авторитета, причастного к ряду насильственных преступлений.