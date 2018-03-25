В Херсоне контрразведка задержала сотрудницу МГБ ДНР - СМИ

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КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Херсоне украинская контрразведка задержала женщину-офицера спецслужб ДНР, сообщает ТСН.

"Элина Борозенна — младший лейтенант так называемого министерства госбезопасности ДНР. После задержания она призналась, что занималась информационной поддержкой идей оккупационной администрации. Женщина говорит, что работать на спецслужбу боевиков ее убедил муж, Иван Борозенный — бывший офицер МВД Украины в Крыму, который изменил присяге и стал агентом ФСБ", — говорится в сообщении.

В Херсон девушка приехать, чтобы оформить загранпаспорт.

"Скажем так, он открывает возможности более широкие, упрощает процедуры перемещения", — пояснила Элина Борозенна.

По ее словам, среди ополченцев немало таких, кто так же, как она, получает или уже получил украинские документы.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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