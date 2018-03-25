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    В Херсоне контрразведка задержала сотрудницу МГБ ДНР - СМИ

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (358)

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    По информации СМИ, задержанная Элина Борозенна - младший лейтенант министерства госбезопасности ДНР. После задержания она призналась, что занималась информационной поддержкой.
    Элина Борозенна
    скриншот с видео

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Херсоне украинская контрразведка задержала женщину-офицера спецслужб ДНР, сообщает ТСН.

    Последствия обстрела ополченцами в Новолуганском Донецкой области.Архивное фото
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    "Элина Борозенна — младший лейтенант так называемого министерства госбезопасности ДНР. После задержания она призналась, что занималась информационной поддержкой идей оккупационной администрации. Женщина говорит, что работать на спецслужбу боевиков ее убедил муж, Иван Борозенный — бывший офицер МВД Украины в Крыму, который изменил присяге и стал агентом ФСБ", — говорится в сообщении.

    В Херсон девушка приехать, чтобы оформить загранпаспорт.

    "Скажем так, он открывает возможности более широкие, упрощает процедуры перемещения", — пояснила Элина Борозенна.

    По ее словам, среди ополченцев немало таких, кто так же, как она, получает или уже получил украинские документы.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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