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    Пушков о планах Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев: полная утопия

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    Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС (389)

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    Министр иностранных дел Павел Климкин, выступая перед украинской общиной в Торонто, призвал менять ситуацию, при которой каждый 12-й украинец живет и работает в России.
    Российский сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
    RIA News Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков считает "утопией" планы властей Украины вернуть три миллиона своих граждан, которые живут и работают в России.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины
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    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин, выступая перед украинской общиной в Торонто, призвал менять ситуацию, при которой каждый 12-й украинец живет и работает в России из-за того, что "не имеет иного выбора".

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    "Киев готовится вернуть в Украину три миллиона украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды… Иначе вернутся они из России — и сразу на Майдан", — написал российский политик в своем Twitter.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Позже президент пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе. Также в Украине периодически звучат предложения о разрыве дипломатических отношений с РФ, однако МИД Украины пока не поддерживает эту идею. Ведомство считает, что это может навредить интересам украинцев, проживающих в РФ.

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