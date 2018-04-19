Российскую музпремию "оккупировали" украинские исполнители

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Самая престижная музыкальная премия России — "МузТВ", объявила своих номинантов.

Украинские исполнители представлены практически во всех номинациях, сообщает "Hello.Россия".

В категории "Лучшая исполнительница" представлены четыре украинки — Светлана Лобода, Ани Лорак, Елка и Вера Брежнева.

muztv Номинанты российской премии "МузТВ"

Среди "лучших исполнителей" — Alekseev и Дмитрий Монатик (MONATIK).

muztv Номинанты российской премии "МузТВ"

А вот в номинации "Прорыв года" оказались Настя Каменских (NK) и украинский исполнитель T-Fest.

muztv Номинанты российской премии "МузТВ"

За звание "Лучшая поп-группа" с россиянами будут бороться украинские группы "Время и Стекло" и "Artik & Asti".

На победу в номинации "Лучший альбом" претендуют Светлана Лобода (LOBODA), "Время и Стекло" — "Обратный Отсчет". Макс Барских с клипом "Моя любовь" представлен в номинации "Лучшее мужское видео".