Климкин в Канаде обеспокоился тем, что каждый 12-й украинец живет в РФ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин призвал менять ситуацию, при которой каждый 12-й украинец живет и работает в России из-за того, что "не имеет иного выбора".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Позже президент пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе. Также в Украине периодически звучат предложения о разрыве дипломатических отношений с РФ, однако МИД Украины пока не поддерживает эту идею. Ведомство считает, что это может навредить интересам украинцев, проживающих в РФ.

"Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина, и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят — мы так всю жизнь зарабатывали деньги, — и их надо понять", — сказал Климкин, выступая перед украинской общиной в Торонто.

По данным "Укринформа", глава МИД считает, что "эту ситуацию необходимо постепенно изменить". "Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация", — цитирует издание Климкина.

По его словам, сближение Украины и ЕС несколько повлияло на распределение украинских трудовых мигрантов. "Европа открылась и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращается в Украину. В то же время, это происходит очень медленно", — отметил министр.

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Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.