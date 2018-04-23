Популярный украинский комик стал ведущим на российском ТВ

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Украинский шоумен, сценарист, участник "Дуэта Чехова" Антон Лирник стал ведущим одного из комедийных проектов на российском телеканале СТС, сообщает Медианяня.

По данным издания, премьера состоится 11 мая, Лирник будет работать вместе с ведущими Романом Юнусовым и Иваном Чуйковым.

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Как сообщил сам шоумен, в команде проекта — "самые талантливые и крутые комики современности, у которых масса энергии и большое желание выйти на сцену и удивить своего зрителя".

Многие украинские артисты выступают на российской сцене, в частности, певицы Ани Лорак и Вера Брежнева.