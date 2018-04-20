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    Политика

    Украина и Россия прекратили сотрудничество в сфере информации

    (обновлено: )25304
    Согласно соглашению, России и Украина должны были, в частности, способствовать созданию благоприятных условий для широкого и свободного распространения информации и содействовать сотрудничеству между СМИ двух стран.
    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Действие соглашения о сотрудничестве в сфере информации между Россией и Украиной прекращено. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Будет больно. По ком ударит выход из Договора о дружбе с РФ

    Правительство России и Кабмин Украины подписали документ в феврале 1998 года. Согласно ему, стороны должны были, в частности, способствовать созданию благоприятных условий для широкого и свободного распространения информации и содействовать сотрудничеству между СМИ двух стран.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев намерен прекратить положения по военному и стратегическому сотрудничеству договора о дружбе с РФ.

    До этого Порошенко заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что поддерживает инициативу президента.

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    Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

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