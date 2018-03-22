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    Власть ломает украинскую экономику через колено - сенатор РФ

    (обновлено: )41080
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, "подрывая торгово-экономические связи с Россией", власть "ломает экономику Украины через колено".
    Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Разрывая торгово-экономические связи с Москвой, Киев наносит непоправимый урон украинский экономике, заявил российский сенатора Алексей Пушков. По его мнению, антироссийская политика стала стратегической линией украинских властей.

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    "Разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе — не временная, а стратегическая линия нынешней киевской власти.Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено. Торжество политики над экономикой", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter.

    ​Правительство накануне объявило о прекращении действия программы экономического сотрудничество с Россией на 2011-2020 годы. Документ предусматривал, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

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