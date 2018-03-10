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    Государственная исполнительная служба Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    У "ПриватБанка" пытались изъять 7,3 млн грн в пользу крымских вкладчиков
    18:46 03.11.2016
    768Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    В финучреждении заявили, что средства, которые ГИС пытается описать и изъять в кассе пересчета не принадлежат банку, а принадлежат его клиентам. По словам пресс-секретаря "ПриватБанка", сотрудники не дали вывезти деньги.
    Молоточек судьи
    Частные исполнительные службы помогут исполнению судебных решений - эксперт
    07:35 18.08.2015
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    Как заявил адвокат Иван Либерман, на сегодняшний день 1,3% судебных решений выполняется государственной исполнительной службой. Частные службы увеличат процент исполнения судебных решений.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Сложные поставки. Скидка на газ как путь к компромиссу
    12:57 01.04.2015
    2374Газ из РФ. "Летний пакет"
    С первого апреля правительство РФ продлило на второй квартал действие так называемой "зимней скидки" в размере 100 долларов. С учетом падения цен на нефть "Нафтогаз" может рассчитывать на цену российского газа в районе 250-280 долларов за тысячу кубов.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    В правительстве произошел ряд назначений
    23:20 23.03.2015
    222Громкие отставки и назначения в Украине
    Сергей Шкляр назначен заместителем министра юстиции по вопросам исполнительной службы, а Светлана Коломиец – заместителем министра экологии и природных ресурсов, сообщается на правительственном портале.
    Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
    Хроника 28 января: обстрелы Донецка и Дебальцево, резолюция ПАСЕ
    09:29 29.01.2015
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    Накануне ПАСЕ не признала "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, однако потребовала от России освободить украинку Надежду Савченко в течение 24 часов или передать ее третьей стороне.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин ликвидировал две госслужбы
    12:20 28.01.2015
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    Согласно постановлению Кабинета министров Украины №17 от 21 января, будут ликвидированы Государственные регистрационная и исполнительная службы.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Кабмин ликвидирует государственную исполнительную службу - Петренко
    11:56 19.12.2014
    584Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Петренко уточнил, что в рамках реформы вместо ГИС будет введена система частных исполнителей, а он надеется на принятие в ВР законов по реформированию ведомства в первой половине 2015 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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