В финучреждении заявили, что средства, которые ГИС пытается описать и изъять в кассе пересчета не принадлежат банку, а принадлежат его клиентам. По словам пресс-секретаря "ПриватБанка", сотрудники не дали вывезти деньги.
С первого апреля правительство РФ продлило на второй квартал действие так называемой "зимней скидки" в размере 100 долларов. С учетом падения цен на нефть "Нафтогаз" может рассчитывать на цену российского газа в районе 250-280 долларов за тысячу кубов.
Сергей Шкляр назначен заместителем министра юстиции по вопросам исполнительной службы, а Светлана Коломиец – заместителем министра экологии и природных ресурсов, сообщается на правительственном портале.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".