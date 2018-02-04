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    В России оригинально пошутили над "Кремлевским докладом"

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    США - Россия: санкции преткновения (659)

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    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, США не вводят тех санкций, которые будут слишком дорого стоить, "вопрос цены: санкции вводят, лишь если это бесплатное удовольствие".
    Алексей Пушков. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал опубликованный Минфином США доклад о возможном введении ограничений на госдолг РФ, заявив, что Вашингтон не вводит санкций, которые будут "слишком дорого стоить" — только если это "бесплатное удовольствие".

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    "США — оппортуническая сверхдержава. Она не вводит тех санкций, которые ей будут слишком дорого стоить. Поэтому они не трогают Китай, как и не трогают нефтяные диктатуры. Вопрос цены: санкции вводят, лишь если это бесплатное удовольствие", — написал он в Twitter.США — оппортуническая сверхдержава. Она не вводит тех санкций, которые ей будут слишком дорого стоить. Поэтому они не трогают Китай, как и не трогают нефтяные диктатуры. Вопрос цены: санкции вводят, лишь если это бесплатное удовольствие.

    ​В пятницу Bloomberg опубликовал доклад Минфина США, в котором говорится, что введение ограничений на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор. При этом американский минфин признает, что это может спровоцировать и ответные меры России против интересов США.

    США в августе 2017 года приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны были до конца января 2018 года предоставить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка. Также документ предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг РФ.

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