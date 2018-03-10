Мировые средства массовой информации активно обсуждают детали переговоров президента США с канцлером Германии, в Сербии после выборов воцарилось недоразумение, в первый раз вручили премию Aurora Prize.
В Ганновере 17 ноября за два часа до начала был отменен матч Германия-Нидерланды в связи с террористической угрозой. На игре планировалось присутствие Ангелы Меркель, вице-канцлера Зигмара Габриэля, главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера и других членов кабинета министров.
В Ганновере был отменен футбольный товарищеский матч Германия - Нидерланды из-за угрозы взрыва, стадион был срочно эвакуирован. Позже СМИ сообщили, что в одной из карет скорой помощи была найдена взрывчатка.
Полиция Ганновера усиливает меры в безопасности в городе, отменяются массовые мероприятия. В частности отменены концерты американского джазового саксофониста Мейсио Паркера, а также группы Sohne Mannheims.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".