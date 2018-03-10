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    Ганновер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Барак Обама и Ангела Меркель в Ганновере
    Лидеры ЕС и президент США в Ганновере демонстрируют единство
    07:57 26.04.2016
    191
    Европейские лидеры Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Дэвид Кэмерон, Маттео Ренци и президент США Барак Обама собрались в понедельник в Ганновере для обсуждения важнейших вопросов международной политики.
    Барак Обама и Ангела Меркель в Ганновере
    О чем пишут в мире? Встреча в Ганновере, выборы в Сербии, конопля и убийство
    10:55 25.04.2016
    339
    Мировые средства массовой информации активно обсуждают детали переговоров президента США с канцлером Германии, в Сербии после выборов воцарилось недоразумение, в первый раз вручили премию Aurora Prize.
    Томас Шааф. Архивное фото
    Томас Шааф назначен главным тренером футбольного клуба "Ганновер"
    12:27 28.12.2015
    36
    Вся игровая и большая часть тренерской карьеры Шаафа связана с немецким "Вердером", который он возглавлял до 2013 года. Позднее специалист тренировал "Айнтрахт" из Франкфуркта.
    Ситуация в Ганновере
    Террористами, готовившими взрывы в Ганновере, руководил гражданин ФРГ - СМИ
    21:11 20.11.2015
    481Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В Ганновере 17 ноября за два часа до начала был отменен матч Германия-Нидерланды в связи с террористической угрозой. На игре планировалось присутствие Ангелы Меркель, вице-канцлера Зигмара Габриэля, главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера и других членов кабинета министров.
    Полиция, архивное фото
    После отмены футбольного матча в Ганновере найдены подозрительные предметы
    19:50 18.11.2015
    71
    Товарищеский матч между футбольными сборными Германии и Нидерландов, который должен был состояться во вторник вечером в Ганновере, был отменен из-за угрозы взрыва.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    Немцам пора проснуться после событий в Ганновере - Пушков
    01:46 18.11.2015
    142
    В Ганновере был отменен футбольный товарищеский матч Германия - Нидерланды из-за угрозы взрыва, стадион был срочно эвакуирован. Позже СМИ сообщили, что в одной из карет скорой помощи была найдена взрывчатка.
    Ситуация в Ганновере
    Скорая помощь со взрывчаткой возле стадиона в Ганновере 
    00:15 18.11.2015
    157Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Полиция Ганновера усиливает меры в безопасности в городе, отменяются массовые мероприятия. В частности отменены концерты американского джазового саксофониста Мейсио Паркера, а также группы Sohne Mannheims.
    Полиция в Германии. Архивное фото
    На стадионе в Ганновере продолжают искать взрывчатку - МВД
    23:12 17.11.2015
    42Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Товарищеский матч между футбольными сборными Германии и Нидерландов, который должен был состояться во вторник вечером в Ганновере, был отменен из-за угрозы взрыва.
    Авария грузовика с пивом на трассе под Ганновером в Германии
    Тысячи банок с пивом рассыпались на автобане в Германии после аварии 
    17:46 04.11.2015
    357
    На трассе неподалеку от Ганновера столкнулись два грузовика, один из которых перевозил партию баночного пива. Для уборки дороги от рассыпавшихся банок этот участок трассы был перекрыт.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    "Ганновер" проиграл "Падерборну" в чемпионате Германии по футболу
    23:30 15.02.2015
    48
    Матч в Ганновере завершился со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Срджан Лакич (73-я минута) и Албан Меха (79-я), у хозяев - Марсело (66-я).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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