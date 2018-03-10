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В Ганновере 17 ноября за два часа до начала был отменен матч Германия-Нидерланды в связи с террористической угрозой. На игре планировалось присутствие Ангелы Меркель, вице-канцлера Зигмара Габриэля, главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера и других членов кабинета министров.