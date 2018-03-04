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    Россия

    В России ответили Волкеру на призыв расформировать ДНР и ЛНР

    (обновлено: )90990
    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который предложил расформировать ДНР и ЛНР.
    Курт Волкер на YES
    YES

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков заявил после призыва спецпредставителя США по Украине Курта Волкера расформировать ДНР и ЛНР, что без их согласия в Донбасс не ввести миротворцев.

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    Волкер ранее заявил, что Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть расформированы.

    "Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", — написал Пушков в Twitter.

    Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, среди них — Финляндия, также вопрос об участии будет обсуждаться со Швецией.

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