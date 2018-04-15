В России прокомментировали одобрение ударов по Сирии странами НАТО

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ряд стран одобрил удары США по Сирии, поскольку Вашингтон "платит за НАТО".

Из всех стран-членов НАТО США тратят на Альянс наибольшую долю своего ВВП — 3,6%.

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"Не сомневался, что все страны НАТО одобрят удары по Сирии. Для этого НАТО и создавали, чтобы держать в узде союзников США. Ни к международному праву, ни к "самостоятельности" стран-членов это отношения не имеет: США платят за НАТО — получают поддержку в нужных им ситуациях", — написал он в Twitter.

Не сомневался, что все страны НАТО одобрят удары по Сирии. Для этого НАТО и создавали, чтобы держать в узде союзников США. Ни к международному праву, ни к "самостоятельности" стран-членов это отношения не имеет: США платят за НАТО — получают поддержку в нужных им ситуациях. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 апреля 2018 г.

​США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 по киевскому времени они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.