В России ответили "Нафтогазу" на "котиков"

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщение НАК "Нафтогаз Украины", заявив, что судить о том, кто "котик", можно после того, как у Киева закончится газ.

Ранее на странице "Нафтогаз Украины" в Facebook появилось сообщение: "Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража — это еще не факт и "будем посмотреть", но правила есть правила". Таким образом компания прокомментировала новость о том, что "Газпром" отразит в отчетности за 2017 год резерв на выплату "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма.

Нафтогаз Украины/Facebook, 29 марта 2018

"На решении Стокгольмского арбитража жизнь не заканчивается. Когда "Нафтогаз" останется без российского газа, посмотрим, кто будет "котиком", — написал Пушков в Twitter.

Алексей Пушков/Facebook, 30 марта 2018

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"Газпром" 21 марта обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа, а 30 марта — на транзит газа.