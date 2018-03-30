Израильские танки обстреляли сектор Газа, есть жертвы

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Израильские войска открыли огонь по палестинцам на границе сектора Газа, убив одного из них, сообщил РИА Новости представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

По его данным, жертвой танкового обстрела стал фермер, который работал на своем земельном наделе. Израильская армия говорит, что реагировала на подозрительную активность в районе пограничных заграждений.

"Палестинец 27 лет, Омар Вахид Насралла Самур, был убит, еще один ранен, когда израильские силы открыли огонь по палестинским фермерам к востоку от города Хан-Юниса", — сказал аль-Кидра.

Военные говорят, что за ночь применяли оружие дважды. Первый такой инцидент произошел на севере сектора Газа, где, по израильским данным, был ранен палестинец, второй — на юге, откуда поступили сообщении о гибели жителя анклава.

В пятницу палестинцы готовятся провести массовую демонстрацию у границы с Израилем, который стянул к анклаву значительные подкрепления и угрожает применять силу для пресечения беспорядков и попыток прорыва.

Ранее сообщалось, что Израиль рассекретил информацию о том, что десять с половиной лет назад его авиация разбомбила ядерный реактор в Сирии, который находился на завершающих стадиях строительства.