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    Израильские танки обстреляли сектор Газа, есть жертвы

    Тема:

    На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (497)

    (обновлено: )122
    Жертвой танкового обстрела стал фермер, который работал на своем земельном наделе. Израильская армия говорит, что реагировала на подозрительную активность в районе пограничных заграждений.
    Израильская армия. Архивное фото
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Израильские войска открыли огонь по палестинцам на границе сектора Газа, убив одного из них, сообщил РИА Новости представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

    Ахед Тамими
    Palestinechronicle.com
    Ахед Тамими - символ 330 палестинских детей, заключенных в тюрьмы Израиля

    По его данным, жертвой танкового обстрела стал фермер, который работал на своем земельном наделе. Израильская армия говорит, что реагировала на подозрительную активность в районе пограничных заграждений.

    "Палестинец 27 лет, Омар Вахид Насралла Самур, был убит, еще один ранен, когда израильские силы открыли огонь по палестинским фермерам к востоку от города Хан-Юниса", — сказал аль-Кидра.

    Военные говорят, что за ночь применяли оружие дважды. Первый такой инцидент произошел на севере сектора Газа, где, по израильским данным, был ранен палестинец, второй — на юге, откуда поступили сообщении о гибели жителя анклава.

    В пятницу палестинцы готовятся провести массовую демонстрацию у границы с Израилем, который стянул к анклаву значительные подкрепления и угрожает применять силу для пресечения беспорядков и попыток прорыва.

    Ранее сообщалось, что Израиль рассекретил информацию о том, что десять с половиной лет назад его авиация разбомбила ядерный реактор в Сирии, который находился на завершающих стадиях строительства.

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