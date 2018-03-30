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    "Офицеры" довели. Тернопольские копы поплатились за танцы под Газманова

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (610)

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    В Тернополе полицейские вляпались в нешуточный скандал из-за танцев под песню Газманова "Офицеры", в которой поется "За Россию и свободу до конца". Полиция начала служебную проверку, а копам теперь грозит поездка в АТО.
    Работники Управления Нацполиции в Тернопольской области танцевали под песню Газманова Офицеры
    Скриншот с Youtube

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

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    Дотанцевались!

    Вокруг тернопольских полицейских разразился громкий скандал. 

    На днях в сети появилось видео, на котором правоохранители танцуют в ресторане под запрещенного в городе и стране Олега Газманова, да еще и под песню "Офицеры", в которой поется "За Россию и свободу до конца". 

    Видео было сделано очевидцами в ресторане и тут же вызвало взрыв негодования в соцсетях. Пользователи утверждали, что на видео медленный танец с женщинами исполняют тернопольские полицейские. 

    Позже начальник облуправления полиции Александр Богомол подтвердил, что на видео – работники его ведомства. Однако, по его словам, вышло недоразумение: во время празднования дня рождения гостья заказала украинскую версию песни, текст которой является "достаточно патриотичным", но вместо нее начал звучать российский оригинал.

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    Богомол заверил, что полицейские поняли свою ошибку и "теперь отправятся на 2 месяца в АТО". 

    "Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. <…> Работники поняли свою ошибку и 31 марта 2018 года вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы", – заявил начальник управления.  

    Он добавил, что по факту неэтичного поведения сотрудников начато служебное расследование.

    В то же время пресс-офицер полиции Тернопольщины Сергей Крета считает, что кто-то умышленно раздувает скандал. 

    "Был день рождения у кого-то. Полицейские отдыхали в ресторане. Потом пришла девушка, которая спровоцировала инцидент и заказала песню. Потом она заплатила музыканту деньги за нее. Правоохранители танцевали и пили, не обращая внимания на песню. А девушка сняла видео и опубликовала его на Youtube", – пояснил он. 

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    Комментируя возможную отправку полицейских в АТО, Крет заявил, что решения об отправке в зону военной операции принимает штаб АТО.

    "У нас там есть батальон "Тернополь", который ездит на ротацию. Полицейский отряд не ездит", – добавил представитель полиции.

    ***

    Напомним, Газманов является персоной нон-грата в Украине и ему запрещен въезд как лица, которое несет угрозу для государства.

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    Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Данный список постоянно пополняется новыми фамилиями.

    Горсовет Тернополя в мае 2016 года запретил включать в общественном транспорте, заведениях общественного питания и развлекательных центрах музыку российских исполнителей.

    Скандал с русской попсой во Львове

    Ранее 2 декабря 2017 года во Львове в ресторане "Старгород" произошли кровавые разборки из-за русских песен. 

    Охранники одного из ресторанов напали на двух бойцов АТО, которые попросили администрацию учреждения выключить российскую попсу. Об  этом сообщало издание "Вголос"

    По словам экс-нардепа от ВО "Свобода" Андрея Мищенко, к которому за помощью обратились военнослужащие, они возмутились, когда в заведении заиграла российская попса.

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    "Один из военных, Владимир Гапун, подошел к администратору заведения, культурно попросил его выключить русскую попсу… Администратор пообещала принести военным "Книгу жалоб и предложений", однако этого она так и не сделала, а российская попса продолжала играть. Тогда военный подошел к диджею и заявил: "Извини, но если тебе за это платят или заставляют включать русские песни, то давай я тебе заплачу больше, и ты это не будешь включать", – заявлял он.

    После этого, рассказывал Мищенко, охранники ресторана скрутили атошников и вызвали полицию. 

    Мнение

    Комментируя возможную отправку полицейских в АТО, политолог Руслан Бортник иронично задается вопросом: "это что – времена Российской империи вернулись?" 

    "Помниться, с истории Тараса Григоровича Шевченко за "преступления" против самодержавия в "солдаты забривали"…Служба в АТО не может быть наказанием в нормальном государстве, а — долгом, честь и доброй волей. Или государство какое-то странное и служба такая же…", — пишет Бортник у себя в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    По материалам из открытых источников интернет 

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