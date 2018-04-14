Удары по Сирии. Совбез ООН соберется в субботу вечером

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Совбез ООН намерен в субботу, 14 апреля, собраться по требованию России для обсуждения ударов по Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

Заседание пройдет в 18.00 по Киеву.

Как отметил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, на данном заседании российская сторона будет выступать за то, чтобы "все принципиальные оценки (произошедшего) были даны".

"И мы рассчитываем, что, по крайней мере, в части необходимости для экспертов ОЗХО выполнить свою работу в Думе (Восточная Гута) международное сообщество проявит единство, твердость и решимость добиться этого", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.