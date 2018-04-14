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    В мире

    Удары по Сирии. Совбез ООН соберется в субботу вечером

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (117)

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    Заседание пройдет в 18.00 по Киеву. На данном заседании российская сторона будет выступать за то, чтобы "все принципиальные оценки (произошедшего) были даны".
    Заседание Совета Безопасности ООН
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Совбез ООН намерен в субботу, 14 апреля, собраться по требованию России для обсуждения ударов по Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

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    Заседание пройдет в 18.00 по Киеву.

    Как отметил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, на данном заседании российская сторона будет выступать за то, чтобы "все принципиальные оценки (произошедшего) были даны".

    "И мы рассчитываем, что, по крайней мере, в части необходимости для экспертов ОЗХО выполнить свою работу в Думе (Восточная Гута) международное сообщество проявит единство, твердость и решимость добиться этого", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

    США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. 

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