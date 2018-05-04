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    Совет Безопасности ООН готовится обсудить ситуацию в Украине

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (510)

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    Постпред Польши при ООН Жоанна Вронецка уточнила, что вопрос о том, что кто из секретариата ООН выступит с докладом по ситуации в Украине, пока еще не решен.
    Заседание СБ ООН. Архивное фото
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Укриана. Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Украине 29 мая, сообщила постпред Польши при ООН Жоанна Вронецка.

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    Польша в мае приняла председательство в СБ ООН.

    "Польша выступила с данной инициативой и предложила обсудить ситуацию в Украине. Это произойдет 29 мая", — сказала Вронецка журналистам в четверг. Последний раз ситуация в Украине обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН в феврале 2017 года.

    Украинский военный
    zhitomir.info
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    По словам Вронецки, после длительного отсутствия данной темы на повестке Совета "мы должны обсудить общую ситуацию в Украине". "Я знаю, что с точки зрения России, важно говорить о минских соглашениях и "нормандском формате". Такие страны, как Франция, также хотят добавить некоторые идеи", — сказала глава польской миссии.

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    Она также уточнила, что вопрос о том, что кто из секретариата ООН выступит с докладом по ситуации в стране, пока не решен.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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