Рада сказала "да" реинтеграции Донбасса: кадры из сессионного зала

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

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Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. Представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего выразил надежду, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятие закона о реинтеграции Донбасса.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что указанный закон создает правовые и организационные условиядля восстановления территориальной целостности Украины.