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    Фотоленты

    Рада сказала "да" реинтеграции Донбасса: кадры из сессионного зала

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (328)

    (обновлено: )52918
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    УНИАН
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    УНИАН
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    УНИАН
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    УНИАН
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    УНИАН
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    УНИАН

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    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. 

    Нам нужно говорить с Донбассом. Нардеп обратился к властям. Видео
    Телеканал ZIK/Youtube
    "Нам надо вести диалог с Донбассом". Нардеп обратился к властям

    Смотрите также: Нардеп Винник о торговле с Донбассом после закона о реинтеграции

    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. Представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего выразил надежду, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятие закона о реинтеграции Донбасса.

    В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что указанный закон создает правовые и организационные условиядля восстановления территориальной целостности Украины.

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