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    Парубий: закон о реинтеграции Донбасса - самый большой страх России

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (337)

    (обновлено: )551110
    Андрей Парубий заявил, что после принятия закона о реинтеграции Донбасса, Российская Федерация "просто бесилась от этого закона, и по всем новостям они развернули целую пропагандистскую кампанию".
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Россия "просто бесилась" от принятого в четверг Верховной Радой законопроекта о реинтеграции Донбасса, считает председатель украинского парламента Андрей Парубий. Об этом сообщает УНИАН.

    "Для наших партнеров, США и Евросоюза, этот законопроект не критичен. Он приемлем и понятен. А Российская Федерация, это было видно по телеканалам, просто бесилась от этого закона, и по всем новостям они развернули целую пропагандистскую кампанию", — сказал Парубий, добавив, что документ о реинтеграции — "самый большой страх России".

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. 

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    Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. В свою очередь представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего выразил надежду, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса создает правовые и организационные условиядля восстановления территориальной целостности Украины.

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