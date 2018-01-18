Украина с законом по Донбассу: жди эскалации конфликта

РИА Новости Украина

Парламент Украины в четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными".

МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис, пишут РИА Новости.

Рассмотрение документа заняло 2,5 дня, депутаты приняли около 700 правок. В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый закон сигналом для Крыма и Донбасса, что они "неотъемлемая часть" Украины. В то же время представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. В самопровозглашенных республиках также заявили, что закон по Донбассу нарушает минские соглашения и развяжет руки военным.

Опрошенные эксперты считают, что этот документ не поможет вернуть регион под контроль Киева и может спровоцировать эскалацию конфликта.

Россия — "страна-агрессор"

Рассмотрение документа проходило в спокойной обстановке. Несмотря на большое количество замечаний к документу, его поддержали депутаты из всех фракций парламента, за исключением "Оппозиционного блока", в итоге документ набрал 280 голосов.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а структуры управления непризнанных республик — "оккупационными администрациями". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. По словам ряда депутатов, эта норма частично противоречит положениям Конституции, в которой не предусмотрены такие полномочия президента. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Одним из спорных моментов документа был пункт об определении точной даты начала "оккупации Донбасса". В конечном счете, в законе не указали эту дату, в документе есть только отсылочная норма к "закону о Крыме", где прописано, что началом "оккупации" является 20 февраля 2014 года.

Разрыв дипотношений

В ходе рассмотрения поправок ряд депутатов попытались включить в окончательный текст закона нормы, обязывающие Кабмин Украины разорвать дипотношения с Россией, а также разработать и представить на рассмотрение Рады законопроект о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Эти инициативы не нашли необходимой поддержки в зале.

В тексте закона упоминается Крым. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, несмотря на то, что он стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Напомним, 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

В законе указано, что порядок перемещения лиц и товаров устанавливает Кабмин. Согласно документу, Киев не признает никакие документы, выданные на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, за исключением свидетельств о рождении и смерти. В законе также отмечается, что Украина не несет ответственности за "незаконные действия и решения России" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

В первоначальном виде законопроект позволял привлекать к уголовной ответственности всех, кто работал в ДНР и ЛНР, в частности учителей, врачей и даже библиотекарей. В окончательной версии, эта статья будет изложена в такой редакции: "Лица, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ или привлечены к участию в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за деяния, которые нарушают нормы международного гуманитарного права". То есть все гражданские лица, которые не совершают военных преступлений и не состоят в органах власти ДНР и ЛНР, не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Первая реакция

Власти Украины назвали принятие закона большим успехом Украины.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня приняла Верховная Рада по моей инициативе. Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы неотъемлемая часть Украины", — заявил Порошенко после голосования в Раде.

По мнению депутата от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, с практической точки зрения документ будет иметь минимальное влияние на реальную жизнь гражданского населения, однако несколько изменит формат ведения военных действий.

"Между тем, исторически документ может стать важным аргументом в международных судах для возмещения ущерба, нанесенного Российской Федерацией за три года оккупации украинских территорий", — считает он.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий рассчитывает, что, несмотря на большое количество правок Порошенко, не применит право вето к закону, и он вступит в силу в ближайшее время.

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Вторая реакция

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук считает, что принятый закон ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. По его словам, изначально говорилось, что этот закон вернет Донбасс в правовое поле Украины.

"Но парламент, давно ставший заложником остающихся безнаказанными радикалов и политиканов из "партии войны", своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Вместо этого — широчайший, фантастический, бредовый и абсолютно нереализуемый набор мечтаний о насильственном возвращении территорий. Именно территорий, не людей. И заклинание об "агрессоре", которое депутаты употребляют к месту и не к месту, которое не несет никакой содержательной нагрузки, а служит только для того, чтобы "продавливать" дискриминационный по отношению к гражданам Украины закон", — приводит слова Медведчука пресс-служба его движения.

Политик также считает, что изъятие из текста закона о Донбассе упоминания минских соглашений показало всему миру, что Киев не намерен выполнять обязательства в рамках этих соглашений.

"Конфликт в Донбассе по-прежнему будет оставаться кровоточащей раной на теле Украины, еще больше разделяя страну и делая невозможным возвращение Донбасса на Украину и Украины в Донбасс", — отметил Медведчук.

Принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса резко раскритиковали и в самопровозглашенных республиках Донбасса.

"Порошенко заявил, что он (закон — Ред.) позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу", — сказал глава ДНР Александр Захарченко.

Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин назвал этот документ "антиреинтеграционным", а принятие его — очередной демонстрацией "планомерной деструктивной политики Киева в отношении не только Донбасса, но и против граждан самой Украины".

"Определение в законе Российской Федерации как страны-агрессора переводит противостояние совсем в иную плоскость и может повлечь далеко идущие последствия. У Украины в прошлом году с Россией увеличился товарооборот, и любой здравомыслящий человек не может сочетать этот факт с объявлением РФ "оккупантом Донбасса", — отметил Пушилин. Он добавил, что для жителей Донбасса, "живущих под обстрелами со стороны Украины уже почти четыре года, есть абсолютная уверенность, что агрессор — именно Украина".

Схожее мнение выразил представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и. о. министра иностранных дел Владислав Дейнего.

"Этот закон в корне ломает логику минского процесса, он пытается перечеркнуть этот процесс. Будем надеяться, что разум возобладает, и работа в Минске продолжится, невзирая на те провокационное законы, которые принимает Украина", — сказал Дейнего телеканалу RT. Как полагает Дейнего, "этим законом Украина подчеркивает все, что совершалось ранее, было противозаконным и преступным по отношению к жителям Донбасса, а сейчас они пытаются все это прикрыть признанием оккупации".

Взвешенная реакция

Опрошенные эксперты считают, что закон не будет способствовать восстановлению контроля Киева над регионом и не повлияет на отношения с РФ.

"Этот закон ни на шаг не приближает реинтеграцию Донбасса и установление суверенитета Украины над этими территориями… Несмотря на то, что над документом хорошо поработали и он похож на закон, а не на политическую декларацию, это ничего не меняет. Он продиктован острой политической целесообразностью", — сказал руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, принятый законопроект никак не повлияет и на отношения между Украиной и РФ, поскольку отношения двух стран "и так находятся в точке нуля".

По мнению политолога Михаила Погребинского, принятие закона о Донбассе является шагом к эскалации конфликта.

"Естественно было бы сделать заявление о том, что этим законом (о реинтеграции Донбасса — Ред.) Украина вышла из минского процесса и продолжать его дальше абсолютно бессмысленно. Я считаю, что это очень серьезный шаг на пути к эскалации противостояния между непризнанными республиками и Киевом", — сказал Погребинский.

Он объяснил, что такой вывод можно сделать из того, что в законе о реинтеграции Донбасса не признана субъектность самопровозглашенных республик, что "делает бессмысленным продолжение переговоров в минском формате".

"Я думаю, что нужно закрывать минский формат и должен быть начат поиск нового формата. Чем он закончится, я не знаю, но я думаю, что без прямых переговоров с непризнанными республиками никакого прогресса на пути мирного урегулирования конфликта не будет и на какое-то время будет заморожен конфликт", — отметил Погребинский.