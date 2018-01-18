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    Аналитика и комментарии

    Украина с законом по Донбассу: жди эскалации конфликта

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (337)

    (обновлено: )111043
    Без прямых переговоров с непризнанными республиками никакого прогресса на пути мирного урегулирования конфликта не будет и на какое-то время конфликт будет заморожен, считает Михаил Погребинский.
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Парламент Украины в четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными".

    Николай Спиридонов. Архивное фото
    blacksea.tv
    Закон о Донбассе. Украина получила что-то среднее между АТО и войной

    МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис, пишут РИА Новости.

    Рассмотрение документа заняло 2,5 дня, депутаты приняли около 700 правок. В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.

    Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый закон сигналом для Крыма и Донбасса, что они "неотъемлемая часть" Украины. В то же время представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. В самопровозглашенных республиках также заявили, что закон по Донбассу нарушает минские соглашения и развяжет руки военным.

    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вадим Карасев: Украина, Россия и мир после принятия закона о Донбассе

    Опрошенные эксперты считают, что этот документ не поможет вернуть регион под контроль Киева и может спровоцировать эскалацию конфликта.

    Россия — "страна-агрессор"

    Рассмотрение документа проходило в спокойной обстановке. Несмотря на большое количество замечаний к документу, его поддержали депутаты из всех фракций парламента, за исключением "Оппозиционного блока", в итоге документ набрал 280 голосов.

    Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а структуры управления непризнанных республик — "оккупационными администрациями". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.

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    Яценюк: закон о реинтеграции позволит ввести миротворцев в Донбасс

    Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. По словам ряда депутатов, эта норма частично противоречит положениям Конституции, в которой не предусмотрены такие полномочия президента. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

    Одним из спорных моментов документа был пункт об определении точной даты начала "оккупации Донбасса". В конечном счете, в законе не указали эту дату, в документе есть только отсылочная норма к "закону о Крыме", где прописано, что началом "оккупации" является 20 февраля 2014 года.

    Разрыв дипотношений

    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    УНИАН
    Рада сказала "да" реинтеграции Донбасса: кадры из сессионного зала

    В ходе рассмотрения поправок ряд депутатов попытались включить в окончательный текст закона нормы, обязывающие Кабмин Украины разорвать дипотношения с Россией, а также разработать и представить на рассмотрение Рады законопроект о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Эти инициативы не нашли необходимой поддержки в зале.

    В тексте закона упоминается Крым. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, несмотря на то, что он стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Напомним, 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

    В законе указано, что порядок перемещения лиц и товаров устанавливает Кабмин. Согласно документу, Киев не признает никакие документы, выданные на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, за исключением свидетельств о рождении и смерти. В законе также отмечается, что Украина не несет ответственности за "незаконные действия и решения России" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook
    Закон о Донбассе. Скубченко: Донбасс и Крым получили сигнал от Украины

    В первоначальном виде законопроект позволял привлекать к уголовной ответственности всех, кто работал в ДНР и ЛНР, в частности учителей, врачей и даже библиотекарей. В окончательной версии, эта статья будет изложена в такой редакции: "Лица, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ или привлечены к участию в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за деяния, которые нарушают нормы международного гуманитарного права". То есть все гражданские лица, которые не совершают военных преступлений и не состоят в органах власти ДНР и ЛНР, не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

    Первая реакция

    Власти Украины назвали принятие закона большим успехом Украины.

    "Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня приняла Верховная Рада по моей инициативе. Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы неотъемлемая часть Украины", — заявил Порошенко после голосования в Раде.

    Нам нужно говорить с Донбассом. Нардеп обратился к властям. Видео
    Телеканал ZIK/Youtube
    "Нам надо вести диалог с Донбассом". Нардеп обратился к властям

    По мнению депутата от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, с практической точки зрения документ будет иметь минимальное влияние на реальную жизнь гражданского населения, однако несколько изменит формат ведения военных действий.

    "Между тем, исторически документ может стать важным аргументом в международных судах для возмещения ущерба, нанесенного Российской Федерацией за три года оккупации украинских территорий", — считает он.

    Спикер Верховной рады Андрей Парубий рассчитывает, что, несмотря на большое количество правок Порошенко, не применит право вето к закону, и он вступит в силу в ближайшее время.

    Смотрите также: Рада рассматривает проект о реинтеграции Донбасса. Полная версия

    Вторая реакция

    Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук считает, что принятый закон ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. По его словам, изначально говорилось, что этот закон вернет Донбасс в правовое поле Украины.

    Винник: закон о реинтеграции предполагает перемещение товаров, но не торговлю. Видео
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    Нардеп Винник о торговле с Донбассом после закона о реинтеграции

    "Но парламент, давно ставший заложником остающихся безнаказанными радикалов и политиканов из "партии войны", своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Вместо этого — широчайший, фантастический, бредовый и абсолютно нереализуемый набор мечтаний о насильственном возвращении территорий. Именно территорий, не людей. И заклинание об "агрессоре", которое депутаты употребляют к месту и не к месту, которое не несет никакой содержательной нагрузки, а служит только для того, чтобы "продавливать" дискриминационный по отношению к гражданам Украины закон", — приводит слова Медведчука пресс-служба его движения.

    Политик также считает, что изъятие из текста закона о Донбассе упоминания минских соглашений показало всему миру, что Киев не намерен выполнять обязательства в рамках этих соглашений.

    "Конфликт в Донбассе по-прежнему будет оставаться кровоточащей раной на теле Украины, еще больше разделяя страну и делая невозможным возвращение Донбасса на Украину и Украины в Донбасс", — отметил Медведчук.

    Принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса резко раскритиковали и в самопровозглашенных республиках Донбасса.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Закон о Донбассе. Бортник: теперь Порошенко может начать военную операцию

    "Порошенко заявил, что он (закон — Ред.) позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу", — сказал глава ДНР Александр Захарченко.

    Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин назвал этот документ "антиреинтеграционным", а принятие его — очередной демонстрацией "планомерной деструктивной политики Киева в отношении не только Донбасса, но и против граждан самой Украины".

    "Определение в законе Российской Федерации как страны-агрессора переводит противостояние совсем в иную плоскость и может повлечь далеко идущие последствия. У Украины в прошлом году с Россией увеличился товарооборот, и любой здравомыслящий человек не может сочетать этот факт с объявлением РФ "оккупантом Донбасса", — отметил Пушилин. Он добавил, что для жителей Донбасса, "живущих под обстрелами со стороны Украины уже почти четыре года, есть абсолютная уверенность, что агрессор — именно Украина".

    Схожее мнение выразил представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и. о. министра иностранных дел Владислав Дейнего.

    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    День Ч. Закон о реинтеграции Донбасса: последний шанс депутатов

    "Этот закон в корне ломает логику минского процесса, он пытается перечеркнуть этот процесс. Будем надеяться, что разум возобладает, и работа в Минске продолжится, невзирая на те провокационное законы, которые принимает Украина", — сказал Дейнего телеканалу RT. Как полагает Дейнего, "этим законом Украина подчеркивает все, что совершалось ранее, было противозаконным и преступным по отношению к жителям Донбасса, а сейчас они пытаются все это прикрыть признанием оккупации".

    Взвешенная реакция

    Опрошенные эксперты считают, что закон не будет способствовать восстановлению контроля Киева над регионом и не повлияет на отношения с РФ.

    "Этот закон ни на шаг не приближает реинтеграцию Донбасса и установление суверенитета Украины над этими территориями… Несмотря на то, что над документом хорошо поработали и он похож на закон, а не на политическую декларацию, это ничего не меняет. Он продиктован острой политической целесообразностью", — сказал руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, принятый законопроект никак не повлияет и на отношения между Украиной и РФ, поскольку отношения двух стран "и так находятся в точке нуля".

    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: законодательная многоходовочка себе во вред

    По мнению политолога Михаила Погребинского, принятие закона о Донбассе является шагом к эскалации конфликта.

    "Естественно было бы сделать заявление о том, что этим законом (о реинтеграции Донбасса — Ред.) Украина вышла из минского процесса и продолжать его дальше абсолютно бессмысленно. Я считаю, что это очень серьезный шаг на пути к эскалации противостояния между непризнанными республиками и Киевом", — сказал Погребинский.

    Он объяснил, что такой вывод можно сделать из того, что в законе о реинтеграции Донбасса не признана субъектность самопровозглашенных республик, что "делает бессмысленным продолжение переговоров в минском формате".

    "Я думаю, что нужно закрывать минский формат и должен быть начат поиск нового формата. Чем он закончится, я не знаю, но я думаю, что без прямых переговоров с непризнанными республиками никакого прогресса на пути мирного урегулирования конфликта не будет и на какое-то время будет заморожен конфликт", — отметил Погребинский.

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