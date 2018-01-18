Закон о Донбассе. Украина получила что-то среднее между АТО и войной

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Принятие закона о реинтеграции усиливает "военную составляющую" конфликта, дает дополнительные полномочия президенту, затрудняет переговорный путь к миру. Все это может иметь далеко идущие негативные последствия. Но есть надежда, что закон не будет выполняться в полной мере, и такие последствия не наступят. Об этом сказал РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

Верховная Рада в четверг приняла в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе рассмотрения депутаты отвергли большую часть предложенных правок, в частности, отказались разорвать дипотношения и договор о дружбе с Россией. Не хватило голосов и для принятия поправки о признании непризнанных республик Донбасса "террористическими организациями". В целом же поправо было предложено более шести сотен.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Что касается отвергнутых нардепами поправок, то Николай Спиридонов отметил, что для Рады это обычное дело.

"Из своего опыта работы в Верховной Раде, а я там в общей сложности провел 14 лет, сначала в качестве парламентского журналиста, потом в качестве неофициального помощника депутата и консультанта — фактически помню единичные случаи, когда поправки проходили", — сказал политолог, отметив, что поправка может пройти на уровне комитета, но те, что подаются в зале — очень редко.

По его словам, "такие поправки работают уже как определенный законодательный "спам", законопроект "спамят" большим количеством поправок или для того, чтобы тянуть время, или же ради создания "шоу" для телезрителей.

"По факту, депутаты всерьез не реагируют на внесенные поправки, очень часто их не читают, случаи прохождения поправок в зале единичны. Естественно, не прошла и поправка о разрыве дипотношений с Россией, она то появлялась, то выпадала из текста (законопроекта — Ред.)… И решили дипотношения с Россией все-таки не разрывать, потому что слишком большие сложности технические — эта поправка не прошла", — отметил Спиридонов.

Что касается определения России "агрессором", то, по словам эксперта, "это не в первый раз", возможно, серьезных последствий не будет.

"Ну, сказали "гав!". Но из-за этого "гав!" не обязательно будет что-то на практике меняться. В России об этом знают, что мы считаем Россию агрессором. Поэтому это намного менее ответственное решение, чем был бы действительный разрыв дипотоношений. Хотя, получается как-то парадоксально: мы с агрессором продолжаем и дипломатические отношения, и документы о дружбе и взаимном сотрудничестве вроде как в силе", — сказал эксперт.

В то же время, что имеем в "сухом остатке"? Спиридонов подчеркнул: "усиливаются полномочия президента, который может теперь единолично управлять армией, не коррелируя это с Верховной Радой".

"Я человек с достаточно бурной фантазией… И могу предположить, что теоретически, при определенных обстоятельствах президент может попробовать использовать армию не только на Донбассе, мало ли какие проблемы у него могут возникнуть. К сожалению, получив такой инструмент, мы не знаем, где именно и как именно он будет использован", — сказал политолог.

Он напомнил также, что пропал термин "антитеррористическая операция" (АТО), в результате возникла "достаточно гибридная ситуация".

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"С одной стороны, войну не объявили, дипломатические отношения не разорвали, но в то же время получается какое-то среднее положение между войной и АТО, но теперь вроде как больше война, чем АТО", — констатировал Спиридонов.

По словам эксперта, не говорится в законе и об амнистии — напротив, "всем, кто работал в органах самопровозглашенных республик, вплоть до уборщицы, грозят уголовной ответственностью".

"По факту, этот закон не "деоккупирует" и не "реинтегрирует" Донбасс, а отталкивает. Мы четко сообщаем всем, даже самым скромным сотрудникам республик, которые работали в администрации, что амнистии вам не будет, мы вас всех посадим. Что это значит? Если человека посадить лет на 10 или на 15, человек с большой вероятностью не выживет или выйдет "овощем" — мы знаем, какая ситуация в тюрьмах украинских. Поэтому на самом деле подаем такой сигнал: вы деритесь до последнего патрона, потому что иначе мы вас посадим надолго, амнистии не будет…", — сказал эксперт.

Он добавил, что противоречит "Минску-2": "По сути, можно предположить, что Украина в одностороннем порядке выходит из минских соглашений, и это — на пороге нового обмена пленными, который планировали провести на днях".

По мнению Спиридонова, закон может привести к негативным последствиям, но есть надежда, что "на практике он просто не будет должным образом имплементирован".

"Поэтому я надеюсь, что эти последствия на практике не наступят", — резюмировал политолог.

Президент Петр Порошенко прокомментировал принятие закона на своей странице в Facebook. По его словам, "ключевой сигнал" документа заключается в том, что Украина намерена возвращать территории политико-дипломатическим путем.

Отметим, согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия фигурирует как "страна-агрессор". В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил в связи с этим, что изъятие из текста закона о Донбассе упоминания минских соглашений показало всему миру, что Киев не намерен выполнять взятые на себя в Минске обязательства.