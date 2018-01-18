наверх
18.01.201815:53
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Вадим Карасев: Украина, Россия и мир после принятия закона о Донбассе

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (328)

    (обновлено: )1480116
    С признанием Россией-оккупантом, конфликт в Донбассе будет разрешаться в рамках не только международных форматов, а и напрямую в двухстороннем формате с присутствием США, считает политолог Вадим Карасев.
    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и признала Российскую Федерацию государством-агрессором.

    Яценюк: мы не отдадим свои территории и не поддадимся российскому шантажу. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    Яценюк: закон о реинтеграции позволит ввести миротворцев в Донбасс

    Согласно законопроекту, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями.

    Закон определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

    Политолог, директор института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал в интервью РИА Новости Украина, как принятие данного закона отразится на выполнении минских соглашений, станет ли следствием его принятия военное решение конфликта в Донбассе и какова будет реакция России.

    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    УНИАН
    Рада сказала "да" реинтеграции Донбасса: кадры из сессионного зала

    Каковы последствия этого закона для минских соглашений, минского процесса и Нормандского формата?

    — Этот закон "подрезает" минские соглашения, но их не отменяет, как и не отменяет он минский процесс в целом и Нормандский формат. Он просто дает больше маневра украинской власти для разных подходов и разных способов решения конфликта на Донбассе. Не жестко связывая себя минскими соглашениями, антитеррористической операцией, которая в этом законе отменяется и вводится другой режим применения силового ресурса на Востоке. Единственное, что как бы "подрезает", ограничивает минские соглашения и минский процесс, это то, что этот закон четко дает понять и предполагает соответствующие правоприменительные условия, что это конфликт не внутренний, а конфликт между Украиной и Россией. Но в минских соглашениях тоже не было четкости относительно внутреннего или внешнего характера.

    Согласно минским соглашениям, Россия не была участником конфликта, а  гарантом выполнения данных соглашений…

    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook
    Закон о Донбассе. Скубченко: Донбасс и Крым получили сигнал от Украины

    — Она не была формализованным участником конфликта, но в то же время и была. Потому что реализация минских соглашений была полностью увязана с выводом иностранных войск, ну, понятно каких, с оккупированной территории Донбасса. И по отношению к России Западом вводились санкции. И тут опять-таки минские соглашения фактически и юридически не совпадали. С юридической точки зрения Россия не была участником конфликта, не являлась и с дипломатической точки зрения, потому что Россия была участником Нормандского формата. Но с геополитической точки зрения Россия была участником конфликта, поскольку на нее тоже возлагалась ответственность Западом — нашими партнерами по Нормандскому формату и США — за реализацию минских соглашений, и, прежде всего, торгово-экономические санкции относительно России были увязаны с реализацией Россией минских соглашений. 

    Так что теперь, в этом законе, дипломатическое и юридическое измерение этого конфликта и  статуса России в этом конфликте  сближаются, не совпадают полностью, но сближаются, с фактическим  статусом России в этом конфликте.

    Что это дает украинской стороне?

    Нам нужно говорить с Донбассом. Нардеп обратился к властям. Видео
    Телеканал ZIK/Youtube
    "Нам надо вести диалог с Донбассом". Нардеп обратился к властям

    — Это дает украинскому руководству и нашим западным партнерам больше маневра — дипломатического, геополитического, военно-стратегического и юридического — по урегулированию конфликта на Донбассе. Очевидно, что дипломатическим методам решения конфликта, на чем все время настаивали стороны, сейчас более четко в этом законе "подтягиваются" и экономические, и военно-стратегические, и юридические методы разрешения этого конфликта. Поэтому "Минск" как бы остается, но теперь он не является единственным и единым "якорем" для разрешения конфликта на Донбассе. 

    Военное решение конфликта возможно в данном случае?

    — Нет, никто не будет заниматься военным решением конфликта. Это — раз. Но теперь  политическая часть минских соглашений, как они были прописаны в 2015 году, тоже вряд ли будет реализована в ближайшее время. Если раньше и Украина, и наши западные партнеры, и Российская Федерация говорили о том, что  только на основе минских соглашений возможно решение конфликта, то теперь очевидно после принятия данного закона можно будет говорить о том, что решение конфликта на Донбассе может быть реализовано не только исходя из минских соглашений.

    Винник: закон о реинтеграции предполагает перемещение товаров, но не торговлю. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    Нардеп Винник о торговле с Донбассом после закона о реинтеграции

    Стоит ли ожидать, что после признания России оккупантом, будут полностью разорваны экономические связи с с Российской Федерацией?

    — Нет.

    То есть, мы будем продолжать закупать уголь, ядерное топливо, а впоследствии газ у оккупанта?

    — Наоборот. Речь идет о том, что дипломатические отношения на данном этапе не будут разрываться, вряд ли будет введен визовый режим.

    Почему?

    — Исходя из этого закона, буква и дух которого состоит в том, что Россия-агрессор и конфликт между Украиной и Россией, проблема  оккупированной части Донбасса сможет разрешиться или будет разрешаться очевидно в рамках не только многосторонних и интернационализированных форматов (Минского, Нормандского, Будапештского, Женевского), а, возможно, и напрямую в двухстороннем формате, возможно, в формате с присутствием США. Поэтому это может  и долго разрешаться, но мне кажется, это какой-то сдвиг, тем более позитивный, потому что Минский формат, казалось бы такой простой и ясный, тем не менее становился все более и более тупиковым. И этот тупик начинал превращаться в бесконечный.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Закон о Донбассе. Бортник: теперь Порошенко может начать военную операцию

    Смотрите также: Рада рассматривает проект о реинтеграции Донбасса. Полная версия

    Что касается двухстороннего формата с подключением американцев, то здесь в ближайшее время вряд ли будут какие-то подвижки. Но в перспективе вот этот "треугольник" может оказаться более эффективным, нежели минский процесс и Нормандский формат. Здесь надо просто понимать, либо разрывать все до конца, чтобы полностью обнулить отношения, к чему не готовы ни мы, ни американцы, ну, понятно и россияне, либо пока зафиксировать статус-кво с тем. Чтобы через какое-то время понимать, какими конкретными способами дипломатическими, стратегическими, экономическими, геополитическими будет решаться этот конфликт.

    Россия согласится с таким новым "раскладом"?

    — Понятно, что для России эта ситуация не выгодна — она как раз хотела бы выйти из этих процессов в качестве стороны конфликта, сохранив за собой статус гаранта выполнения "Минска". Сейчас попытки России этим законом обнуляются. Но здесь России придется выбирать: либо смириться с тем, что этот закон определяет конфликт как межгосударственный и двусторонний, а не как внутренний внутриукраинский, либо что-то предпринимать, для того чтобы вернуть Украину в минский процесс на выгодных своих позициях. Но ни одно, ни другое — тут у России, мне кажется, решений нет. Либо просто зафиксировать статус-кво, взять паузу и затем переориентировать свою дипломатию и внешнеполитические приоритеты на решение конфликта на Донбассе именно в таком ключе и в таком варианте.

    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    День Ч. Закон о реинтеграции Донбасса: последний шанс депутатов

    Другого выхода нет, потому что либо воевать, но воевать никто не хочет и не может — это невозможно, либо все-таки попытаться сделать так, чтобы переориентировать свою дипломатию и внешнюю политику на решение конфликта на Донбассе в русле двухсторонних отношений Украины и России, хотя эти отношения можно назвать  агрессией, оккупацией и косвенной войной, либо гибридной войной либо военным конфликтом. 

    Как отреагируют европейские участники Нормандского формата?

    — А европейцы показали и доказали, что, во-первых, у них решения по "Минску", во-вторых, "Минск" подрезается, но не зарезан и от "Минска" нет отказа. Третий момент: в какой-то степени даже немцам и французам это сыграть на руку, потому что мы как бы спасаем их лицо.

    Каким образом?

    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: законодательная многоходовочка себе во вред

    — Мы, частично выходя за рамки минского процесса, остаемся в Нормандском формате, но тем не менее, освобождаясь от излишней дипломатической опеки наших европейских партнеров, предлагаем свое решения конфликта на Донбассе. Стало быть. Тут немцам и французам можно только взять паузу и посмотреть, получится ли у Украины решить конфликт на Донбассе, освободившись из-под европейской опеки, лучше, нежели в рамках полноформатного минского процесса и Нормандского формата. Потому что это решение может спасти и их дипломатическое внешнеполитическое лицо, поскольку минский процесс и Нормандский формат показал не очень-то высокую эффективность хваленой дипломатической машины Европейского союза и. Прежде всего Берлина и Парижа. Поэтому они и не сильно протестовали против этого закона. То есть, они не были особо рады, то в то же время и не делали из этого трагедию, потому что увидели в этом для себя некие шансы отползти, хотя и на короткое расстояние, от конфликта, по отношению к которому у них нет полноценного эффективного решения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Масштабный снегопад в Киеве
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших