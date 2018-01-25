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    Общество

    Инспекторы из США проверяют, как Украина выполняет Договор о вооруженных силах

    (обновлено: )15002
    Группы, в которую вошли инспекторы из Канады и Словакии, проводит инспекцию вблизи Харькова. Цель мероприятия - контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Украине для проверки военных объектов пребывает инспекционная группа из США, в состав которой также вошли представители Канады и Словакии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Украины.

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    "Многонациональная инспекционная группа из США в составе девяти человек в течение текущей недели работает в Украине по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в состав группы также вошли инспекторы из Канады и Словакии, группа проводит инспекцию вблизи Харькова. "Цель мероприятия — контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ", — добавили в министерстве.

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора.

    Договор, в частности, препятствовал созданию потенциала для внезапного нападения и ведения крупномасштабных наступательных действий в Европе.

    Как сообщалось ранее, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 года командовал сухопутными силами США в Европе, удивлен политикой Украины в оборонной сфере, "когда страна во время войны продает оружие".

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