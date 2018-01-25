Годовщина блокады Донбасса: во что вылилась для Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

С чего все начиналось

Вот уже год как Киев начал транспортную блокаду Донбасса. С самого начала эксперты предупреждали: изоляция Донбасса нанесет колоссальный ущерб экономике, приведет к дефициту угля, а также к краху металлургии. В итоге — так и получилось.

РИА Новости Украина вспоминает с чего все начиналось и во что вылилось для страны.

26 декабря 2016 года бывшие участники АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Рады (Семен Семенченко и Владимир Парасюк) объявили о начале блокады неподконтрольных территорий Донбасса. На такой шаг они пошли после того, как ополченцы так и не начали обмен пленными по формуле "всех на всех".

25 января 2017 года бывшие участники АТО начали торговую блокаду Донбасса с целью прекратить "кровавую торговлю" углем и другими товарами с неподконтрольными территориями. Они заблокировали железную дорогу Луганск — Лисичанск — Попасная возле населенного пункта Горный-Золотое. Три месяца они усиливали свои редуты в районе Лисичанска, Покровска и в Бахмуте, вступая в стычки с силовиками.

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2 февраля 2017 года "блокадники" перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области., а 26 февраля – еще одно направление — мариупольское, открыв новый редут в районе поселка Новотроицкое.

Как говорили организаторы блокады, главная задача редута — блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.

В апреле 2017 года Семенченко анонсировал "второй этап блокады Донбасса". А 26 мая участники блокады поставили правительству новый ультиматум: запретить закупки российского угля, а также начать национализацию российского бизнеса на территории Украины". Однако требования протестующих так и не были выполнены.

30 августа 2017 года участники торговой блокады в Донбассе заявили о переходе к ее второму этапу. При этом, если раньше среди главных целей указывалось добиться "освобождения пленных", то теперь "заставить (Рината) Ахметова прекратить финансирование террористов", а также "положить конец тарифу "Роттердам +".

В ответ на блокаду 1 марта власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о "национализации" 43 промышленных предприятий украинской юрисдикции в Донбассе

Президент и премьер сначала жестко критиковали организаторов блокады, обвиняя их в нанесении значительного ущерба экономике страны, но позднее узаконили их действия. 15 марта 2017 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса до возвращения предприятий под украинскую юрисдикцию.

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Колоссальные потери

Спустя год в ЕС признали: торговая блокада Донбасса со стороны Киева ослабила украинскую экономику. "Эта блокада, которая в значительной степени отрезала экономические связи между оккупированными территориями и Украиной, имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики", — заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Признал значительные потери и премьер Владимир Гройсман. По его словам, в 2017 году из-за блокады Донбасса Украина потеряла 1% ВВП.

В целом, по оценкам Нацбанка, из-за блокады Донбасса торговый баланс Украины просел на $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году. Компенсировать хоть как-то потери помогли рекордные урожаи зерновых в 2017 году и высокие мировые цены на металл. Впрочем, куда более ощутимой для национальной экономики стало потеря торговых и налоговых поступлений в Пенсионный фонд. Ведь зарегистрированные в Украине предприятия, находящиеся на неподконтрольной территории, перечислили в бюджет только в 2016 году почти 31,7 млрд грн и 20 млрд грн — в 2015-м.

Кроме того, блокада создала кризисную ситуацию в энергетике, поскольку тепловые станции лишились поставок антрацита.

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Понесла Украина и значительные промышленные потери, обвалив производство и экспорт металлургической продукции. Ведь большая часть производителей металла и кокса находиться на территории Донбасса, поэтому не удивительно, что больше всего пострадала именно металлургия, в которой трудилось около миллиона украинцев.

По итогам первого полугодия украинские горно-металлургические предприятия сократили производство стали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 10,277 млн тонн. Также сократился выпуск проката и чугуна — на 20% (до 8,728 млн тонн), и 21% (до 9,404 млн тонн) соответственно. Производство кокса снизилось на 22% — до 5,037 млн тонн.

По материалам из открытых источников интернет