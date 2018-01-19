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    Россия

    Танкер с российским газом развернулся на подходе к США

    (обновлено: )65740
    По данным о передвижении судов в Атлантике, что танкер Gaselys изменил курс посреди океана и теперь направляется в испанский порт Альхесирас.
    Судно Gaselys
    marinetraffic

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Танкер, перевозивший в США партию сжиженного газа из России, развернулся в Атлантическом океане, сообщает Bloomberg.

    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН
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    Судно Gaselys, принадлежащее французской компании Engie, вышло из британского порта Айл-оф-Грейн. Оно должно было доставить российский сжиженный природный газ с "Ямала СПГ" в США, прибытие танкера в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона, ожидалось в субботу.

    Однако из данных о передвижении судов в Атлантике следует, что танкер изменил курс посреди океана и теперь направляется в испанский порт Альхесирас. Как отмечает Bloomberg, владельцы груза, если они не обязаны поставить СПГ в определенный порт по условиям контракта, могут направить его в другое место — в зависимости от ситуации на рынке, хотя подобные случаи происходят нечасто.

    В компании Engie SA ситуацию с изменением курса судна не комментируют.

    По информации СМИ, Соединенные Штаты закупили голубое топливо у России из-за повышения цен на газ на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Рост стоимости сырья был вызван погодными условиями.

    Ранее сообщалось о намерении "Нафтогаза" в ближайшие дни начать переговоры с "Газпромом" по имплементации решения Стокгольмского арбитража.

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