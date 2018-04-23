Скубченко: США уже вынесли приговор Майдану и его власти

РИА Новости Украина

Госдепартамент США провел исследование, показавшее, что в Украине продолжают наблюдаться нарушения прав человека, злоупотребления, связанные с коррупцией среди чиновников и цензура.

Об этом говорится в докладе о деятельности по защите прав человека за 2017 год, подготовленном Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США и представленном в пятницу, 20 апреля.

В отчете отмечается, что правительство не предпринимает должных мер для преследования или наказания большинства чиновников-коррупционеров, которые оставляют безнаказанными.

Глава Жилищного союза Украины, блогер Александр Скубченко прокомментировал результаты исследования и привел цитаты из него.

"Госдеп США обнародовал доклад по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года. По Украине: "Наиболее существенные проблемы в отношении прав человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки, а также жёсткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей", — написал Скубченко.

Кроме того, продолжил он, говорится о "широкомасштабной коррупции на правительственном уровне; цензуре; блокировка веб-сайтов; неспособности правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, а также насилие против этнических меньшинств".

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"Так что там? При тиране хуже жилось? После майдана как зажили, да? Это приговор майдану и его власти. Пора бы уже каждому в Украине раскрыть глаза свои на тотальную коррупцию и диктатуру майдана", — призвал глава Жилищного союза.