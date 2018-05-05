Приватизация по-украински: обобрать до нитки и выставить за бесценок

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Операция: большой дерибан

Правительственный комитет одобрил перечень из 26 объектов большой приватизации и 600 объектов малой приватизации.

В список, в том числе, вошли Одесский припортовый завод, "Турбоатом", "Азовмаш", Запорожский титано-магниевый комбинат, "Сумыхимпром", "Центрэнерго" и другие ценные активы.

18 объектов находятся в управлении ФГИ: энергопоставляющие компании "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) — "Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская ТЭЦ", "Северодонецкая ТЭЦ", "Азовмаш", "Турбоатом", "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Ориана", "Завод алюминиевой фольги", "Президент-Отель", "Центрэнерго", "Одесский припортовый завод" и "Сумыхимпром".

Три объекта находятся в управлении Министерства экономического развития и торговли: "Объединенная горно-химическая компания", "Завод "Электротяжмаш", "Днепровский электровозостроительный завод".

Две компании находятся в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия: "Аграрный фонд" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Один объект подчинен Министерству энергетики и угольной промышленности — "Угольная компания" Краснолиманская", Кабинету министров — "НАК "Украгролизинг", Министерству здравоохранения — "Индар".

"Майдан продает Украину с молотка и за бесценок. Конечно же, своим западным хозяевам. Это чтоб все осознали, кто в Украине хозяин: не тот, кому позволяют заборы краской мазать и славуукраине орать, а тот, кто владеет. А то славагероям до сих пор не дошло, кто они в Украине", — отметил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook.

"Что касается больших объектов, то по ним будет отдельное решение Кабинета министров. Очень важно, как они будут продаваться — с советником, или без советника. Это очень сильно влияет на технологию продажи. Если с советником, то там более 50% успешности продажи будет зависеть от того, как будет действовать советник. Обычно это крупный инвестиционный банк, который имеет опыт работы советником в разных странах. И от его работы будет зависеть, как быстро он найдет покупателя и за какую цену согласятся инвесторы объект покупать. От этого будет зависеть и цена продажи и условия продажи.

Что касается объектов малой приватизации, то нормативная база по продаже еще не согласована Кабмином. Я думаю, что в июне — начале июля пойдет приватизация мелких предприятий, скорее всего, по системе Прозорро. Это позволить продать довольно быстро большой перечень гособъектов. Вообще практики приватизации через Прозорро у нас нет.

Вообще, это миф, что у нас все хотят что то скупить, вот давайте хлопнем в ладоши: "мы продаем" и они все прибежали. Я 4 года работал на должности руководителя ФГИ и могу сказать, что это целый процесс — убедить инвестора купить. Для успешной приватизации должны быть одним за одним продажи, это нужно на первой продаже показать, что она значимая, все должны понимать, что государство действительно проводит приватизацию. За одной покупкой потянутся другие. Инвестор очень пуганая птица, он будет рассматривать, будет присматриваться, и пойдет покупать, когда осознает, что это уже состоявшаяся технология, что Украина действительно начала продавать объекты недвижимости — и малые и большие. И это бесповоротное решение, и у них больше не будут забирать, а будут действительно выставлять и продавать, вот тогда дело пойдет", — заявил РИА Новости Украина экс-глава ФГИ Александр Рябченко.

Одесский припортовый: довести до банкротства

О том, как "хозяйствуют" на госпредприятиях представители ФГИ и других госорганов, видно на примере "Одесского припортового завода", который всего за несколько лет превратился из суперприбыльного объекта в полубанкрота.

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На днях стало известно, что крупнейшее химическое предприятие страны полностью остановило производство из-за приостановки подачи газа. Почти одновременно Фонд госимущства начал подготовку приватизации ОПЗ. При этом, стартовая цена на него в 10 (!) раз ниже, чем 3 года назад — 54 миллиона долларов. Несмотря на такую смехотворную цену, ФГИ все равно затягивает с продажей, вероятно, ожидая еще большего падения цены.

"Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент 54 млн долларов США. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки нам не известно", — заявил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

Напомним, в 2016 году ФГИ два раза выставлял Одесский припортовый завод на продажу, но покупателей на предприятие не нашлось. Сперва завод пытались продать за 13,175 млрд гривен, через полгода цену опустили до 5,16 млрд гривен. Однако покупателя не нашлось.

В чем же причина? ОПЗ выпускает химическую продукцию и занимается перевалкой аммиака на морской транспорт. В начале апреля 2014 года, в связи с повышением стоимости природного газа, завод сократил объемы производства и остановил работу одного из двух агрегатов по производству карбамида. В начале 2017 года завод приостановил работу по причине нерентабельности. Производство полностью остановлено в июле 2017 года. 30 апреля 2018 года заводу отключили подачу газа, очередная попытка восстановить производство была остановлена.

Завод также занимается перегрузкой химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт (является монополистом на украинском рынке услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака). Это приносит предприятию огромную валютную выручку, однако сейчас и это вид бизнеса поставлен под вопрос.

До недавнего времени Россия могла продавать свой аммиак только через Одесский припортовый завод, куда его транспортировали по аммиакопроводу из Тольяттинского азотного завода (ОАО "ТольяттиАзот"). Однако теперь РФ строит на Таманском полуострове новый морской порт, который станет главным перевалочным терминалом для судов с российским аммиаком и карбамидом. Первую очередь запустили в 2017 году, вторую очередь должны запустить к 2020 году. Таманский аммиачный терминал позволит полностью отказаться от услуг Одесского припортового завода, поэтому инвестиционная привлекательность предприятия стремительно падает.

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"Завод хороший, но он требует к себе инвестиций, государство туда не допустило инвестора, а продолжает там свои какие то преобразования, завод работает на давальческом сырье, конечно у него будет ухудшаться финансовая ситуация и конечно, его цена будет падать. Это демонстрация того, как работает нынешнее руководство. Я вижу, что оценка действительно упала в 4 раза, это показатель того правления, которое устроено на Одесском припортовом. Надо понимать, что государство в конкурентной среде очень плохо управляет государственными объектами. У нас химических заводов много, они конкурируют между собой очень сильно, их совокупный объем производства карбамида, аммиака намного больше, чем потребление такой крупной аграрной страны, как Украина. Они должны продавать свою продукцию где-то за рубеж.

И тут государству совершенно не надо вмешиваться в эту ситуацию, потому что ничего хорошего не будет. Вот теперь в Одесский припортовый надо вкладывать инвестиции. Государство не вкладывало деньги, у него денег нет. В результате ухудшается ситуация, падает цена. На государственное предприятие тот же государственный "Нафтогаз" перекрывает поставку газа, потому что они не могут между собой решить, кто, где и когда должен платить. Потом останавливают производство, сидят без газа, чтобы восстановить производство, нужно дополнительное финансирование, и оборудование. Это очень сложный механизм — ОПЗ. Это единственный химкомбинат, который имеет свой морской порт. Это надо ценить. Однако эти "оборудки" привели к тому, что у предприятия очень низкая оценка", — заявил Рябченко.

"Паразиты" от власти

Однако пока завод медленно, но уверенно хиреет, его активно обступили со всех стороны компании чиновников. Как сообщается в расследовании программы "Схемы", поставщик газа на ОПЗ — ООО "Всеукраинская Энерго Компания" (ВЭК) использует номера телефонов, которые ранее принадлежали ОАО "Энергомережа", а также использует офис компании "Новавест", конечным бенефициарным владельцем которой является Игорь Мазепа, руководитель инвестиционной компанией Concorde Capital, которая часто выступает как фиктивный собственник в "мутных" бизнес-процессах. На официальном сайте "ВЭК" указаны контактные номера 044-499-40-71 и 044-499-40-71, которые ранее использовала холдинговая компания "Энергомережа" бизнесмена Дмитрия Крючкова, который, в свою очередь, является бизнес-партнером Игоря Кононенко, армейского товарища Петра Порошенко. Сам Кононенко отрицает свою причастность к "ВЭК" и компании "Энергосети". Ранее "Всеукраинская Энерго Компания" одержала победу в тендере на поставки сырья Одесскому припортовому заводу.

Завод подписал контракт с группой компаний "ЭРУ" (Энергетические ресурсы Украины), который предусматривал работу по так называемой давальческой схеме — компании группы поставляют газ на завод и забирают произведенные удобрения. Продавцом произведенного из сырья "ЭРУ" карбамида стала фирма "Агро газ трейдинг", связанная с помощником бывшего председателя Фонда госимущества Игоря Билоуса. Компания называла себя крупнейшим поставщиком карбамида производства ОПЗ.

В данный момент завод полностью остановлен из-за нарушений компанией-поставщиком давальческого сырья договора с "Укртрансгазом", через мощности которого поступает природный газ.

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"Одесскому припортовому заводу прекратили поставлять газ, из-за прекращения поставок газа ОПЗ и прекратил работу. У него будет нарастать убыточность. Это приведет к снижению цены приватизации, а конкурс в мае уже должен состояться. Из-за высокой убыточности иностранные инвесторы побоятся покупать этот завод. Соответственно, его смогут купить украинские олигархи за меньшие деньги. Это все делается под определенного украинского олигарха, который сможет за копейки купить уникальное предприятие", — заявил в телеэфире экс-министр экономики Виктор Суслов.

Одесский припортовый завод уже давно доят фирмы чиновников высшего ранга, высасывая из него все живое, словно паразиты. Не исключено что подойдя к "приватизации", госпредприятия уже не будут иметь ничего ценного, кроме голых стен и земли.