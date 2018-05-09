Скубченко: кто защищает фашистов, за теми фашисты потом и придут

РИА Новости Украина

В Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича.

По информации СМИ, задержанные позиционируют себя как антифашисты.

По словам одной из задержанных, она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем, как она отметила, компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой и парни сказали, что молодой мужчина – "б*ндеровец" и его нужно наказать.

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Она рассказала, что они преследовали ветерана АТО, после чего надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож, после чего убежали в сторону супермаркета "Сильпо" и сели в троллейбус.

Сообщается, что один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.

Реакцию на задержание на своей странице в Facebook прокомментировал блогер, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Разгоняется волна разными клоунами, что "антифашистский" террор хуже террора фашистского. Знаете, что я вам скажу, клоуны? По ваши души придут не "антифашисты", а именно – победившие благодаря вам фашисты", – прогнозирует Скубченко.

Александр Скубченко/Facebook

Напомним, полиция Киева обнародовала видео, на котором запечатлен момент нападения группы лиц на на участника АТО в Донбассе.

В среду, 2 мая, на Подоле в Киеве произошло групповое нападение на "киборга" Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту. Мужчину ударили ножом в спину, а также молотком.