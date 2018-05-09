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    Скубченко: кто защищает фашистов, за теми фашисты потом и придут

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (364)

    (обновлено: )30641
    Активно разгоняется "волна", что "антифашистский" террор хуже террора фашистского, отмечает блогер Александр Скубченко. Но по души этих "разгоняющих" придут не антифашисты, а их противники, прогнозирует он.
    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook

    РИА Новости Украина

    В Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича

    По информации СМИ, задержанные позиционируют себя как антифашисты.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам одной из задержанных, она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем, как она отметила, компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой и парни сказали, что молодой мужчина – "б*ндеровец" и его нужно наказать.

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    Она рассказала, что они преследовали ветерана АТО, после чего надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож, после чего убежали в сторону супермаркета "Сильпо" и сели в троллейбус.

    Сообщается, что один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.

    Реакцию на задержание на своей странице в Facebook прокомментировал блогер, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

    "Разгоняется волна разными клоунами, что "антифашистский" террор хуже террора фашистского. Знаете, что я вам скажу, клоуны? По ваши души придут не "антифашисты", а именно – победившие благодаря вам фашисты", – прогнозирует Скубченко.

    Александр Скубченко/Facebook

    Напомним, полиция Киева обнародовала видео, на котором запечатлен момент нападения группы лиц на на участника АТО в Донбассе. 

    В среду, 2 мая, на Подоле в Киеве произошло групповое нападение на "киборга" Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту. Мужчину ударили ножом в спину, а также молотком.

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