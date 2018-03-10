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    Одесский припортовый завод

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 159
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    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Одесский припортовый возобновил работу
    12:41 30.01.2018
    253
    Первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков сообщил, что "Всеукраинская Энерго Компания" выполнила свои обязательства по поставке газа для запуска и сделала предоплату за работу завода по переработке.
    Фонд государственного имущества Украины. Архивное фото
    Операция "ПрЫватЫзацЫя": казенное имущество уйдет за копейку
    07:33 22.12.2017
    466Новая волна приватизации в Украине
    Государство в следующем году обещает запустить масштабную приватизацию госимущества, однако много заработать не получится, потому что казенная собственность сильно обесценилась.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    Приватизация не поможет Украине выбраться из долговой ямы - экономист
    08:56 21.12.2017
    517Новая волна приватизации в Украине
    У Украины только один путь избавления от внешних долговых обязательств — развитие экономики, считает эксперт Александр Рябченко.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    Одесский припортовый остановлен, перспектива запуска пока не ясна
    15:28 20.11.2017
    741
    Менеджмент предприятия заявляет, что возникают проблемы в работе агрегатов. Кроме того, ценовая конъюнктура делает непонятными перспективы запуска ОПЗ.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Одесский припортовый завод приостановил работу
    17:37 03.11.2017
    843
    Первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков выразил надежду, что в ближайшее время на предприятии состоится запуск оборудования.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Озвучен финальный срок по продаже ОПЗ
    13:49 01.11.2017
    452Новая волна приватизации в Украине
    Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров сообщил, что шесть месяцев ОПЗ был на регламентном ремонте. По его словам, приватизация завода будет завершена "ориентировочно весной 2018 года".
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    В ФГУ сообщили, когда будут продавать Одесский припортовый
    08:23 30.09.2017
    180
    И.о. главы Фонда госимущества Виктор Трубаров сообщил, что составлен тайминг подготовки, в случае реализации оптимистического сценария продажа предприятия состоится в феврале 2018 года.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    Одесский припортовый завод возобновляет работу
    22:44 29.09.2017
    301
    По словам и.о. директора Одесского припортового завода, председатель правления Сергея Назаренко, завод ориентировочно планирует выйти из ремонта агрегатов карбамида и аммиака 8-10 октября.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    В Фонде госимущества уточнили сроки приватизации ОПЗ
    17:33 27.07.2017
    117
    По словам заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины Юрия Никитина, Одесский припортовый завод может быть приватизирован в конце этого года или в начале следующего.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    ОПЗ останавливает производство аммиака и карбамида
    22:29 10.07.2017
    722
    Первый заместитель главы правления Одесского припортового завода Николай Щуриков сообщил, что решение об остановке агрегатов по производству аммиака и карбамида было принято из-за роста цен на эту продукцию.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман призвал не допустить банкротства Одесского припортового завода
    20:16 19.05.2017
    216
    Гройсман обратился к руководству НАБУ с призывом расследовать деятельность должностных лиц "с целью выявления фактов нарушения интересов государства и предотвращения доведению до банкротства одного из крупнейших государственных предприятий".
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Суд приостановил взыскание с ОПЗ $250 млн в пользу Фирташа
    19:00 19.05.2017
    174Новая волна приватизации в Украине
    По информации пресс-службы ФГИ, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением от 17 мая принял к производству кассационную жалобу ФГИ по делу о долге ОПЗ перед Ostchem.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Порошенко не видит альтернативы приватизации "Одесского припортового завода"
    02:19 15.05.2017
    355Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    По словам президента Петра Порошенко, он считает абсолютно недопустимым банкротство предприятия. Глава государства надеется, что правительство предпримет все возможные меры для того, чтобы не допустить банкротство, включая переговоры и судебные процессы за границей.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    Одесский припортовый завод проиграл апелляцию компании Фирташа - ФГИ
    12:54 11.05.2017
    430
    И. о. председателя Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко сообщил, что готовится кассация и ходатайство о приостановлении исполнения решения.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    Одесский припортовый завод возобновил работу после простоя
    16:20 06.03.2017
    293Новая волна приватизации в Украине
    Фонд государственного имущества сообщил, что Одесский припортовый завод начал производство товарного карбамида и аммиака, предприятие успешно завершило все необходимые подготовительные циклы после недавнего простоя.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Одесский припортовый завод возобновил работу
    17:39 02.03.2017
    226Новая волна приватизации в Украине
    Фонд государственного имущества сообщает, что определил лучшее бизнес-предложение, которое позволило с начала марта 2017 года восстановить производство.
    Александр Охрименко
    Охрименко: ОПЗ - это металлолом, он вообще ничего не стоит
    03:16 21.02.2017
    1013Новая волна приватизации в Украине
    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире ГС заявил, что Одесский припортовый завод в настоящее время интересен только как спекулятивный инструмент.
    Игорь Билоус. Архивное фото
    Билоус: неработающий ОПЗ ежемесячно тратит 70 млн грн
    16:27 14.02.2017
    365Новая волна приватизации в Украине
    Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус заявил, что работающее предприятие генерировало более 100 млн грн убытков ежемесячно.
    Александр Рябченко
    Приватизация ОПЗ: Фонд госимущества ищет нестандартные схемы - Рябченко
    20:47 06.02.2017
    219Новая волна приватизации в Украине
    Экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко в эфире "ГС" заявил, что Одесский припортовый завод можно продать, однако нужно разобраться в факторах, которые отпугивают инвесторов.
    Одесский припортовый завод
    ФГУ внес более 100 госпредприятий в список приватизации в 2017 г
    01:59 26.01.2017
    333Новая волна приватизации в Украине
    Как отмечается, запланирована продажа 99,7% государственных акций одного из крупнейших химпредприятий Украины "Одесский припортовый завод", конкурс по приватизации этого предприятия в 2016 году сорвался дважды из-за отсутствия покупателей.
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