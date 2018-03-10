Первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков сообщил, что "Всеукраинская Энерго Компания" выполнила свои обязательства по поставке газа для запуска и сделала предоплату за работу завода по переработке.
Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров сообщил, что шесть месяцев ОПЗ был на регламентном ремонте. По его словам, приватизация завода будет завершена "ориентировочно весной 2018 года".
Первый заместитель главы правления Одесского припортового завода Николай Щуриков сообщил, что решение об остановке агрегатов по производству аммиака и карбамида было принято из-за роста цен на эту продукцию.
Гройсман обратился к руководству НАБУ с призывом расследовать деятельность должностных лиц "с целью выявления фактов нарушения интересов государства и предотвращения доведению до банкротства одного из крупнейших государственных предприятий".
По информации пресс-службы ФГИ, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением от 17 мая принял к производству кассационную жалобу ФГИ по делу о долге ОПЗ перед Ostchem.
По словам президента Петра Порошенко, он считает абсолютно недопустимым банкротство предприятия. Глава государства надеется, что правительство предпримет все возможные меры для того, чтобы не допустить банкротство, включая переговоры и судебные процессы за границей.
Фонд государственного имущества сообщил, что Одесский припортовый завод начал производство товарного карбамида и аммиака, предприятие успешно завершило все необходимые подготовительные циклы после недавнего простоя.
Как отмечается, запланирована продажа 99,7% государственных акций одного из крупнейших химпредприятий Украины "Одесский припортовый завод", конкурс по приватизации этого предприятия в 2016 году сорвался дважды из-за отсутствия покупателей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".