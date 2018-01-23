Новый год - новые тарифы. Что станет драйвером роста - пресс-конференция

В среду, 24 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Новый год — новые тарифы. Что станет драйвером роста".

МВФ настаивает на дальнейшем повышении внутренней цены на газ для населения Украины — речь идет об изменении методики определения цены согласно постановлению правительства №187 (1 апреля завершается действие этого документа). Ранее Кабмин пытался изменить методику определения цены, чтобы не допустить ее повышения, однако представители МВФ не согласились с предложенными вариантами.

В этой связи Министерство энергетики и угольной промышленности предложило Кабмину изменить эту методику. Предлагается отойти от принципа определения цены газа для населения каждые шесть месяцев, цену газа будут определять на год. Специалисты утверждают, что приведет к подорожанию газа.

Эксперты считают, что население страны готовят к новому подорожанию коммуналки. К такому выводу они пришли после того как Кабмин отменил свое постановление о порядке расчета стоимости газоснабжения для бытовых потребителей. Так же, очевидно, будет новая формула расчета тарифов. Вслед за газом поставщики тепла и горячей воды потребуют повысить свои тарифы. И не менее 20% в этом году может добавить цена электроэнергии.

Уже с 1 января для 60 водоканалов, а это фактически 60 городов Украины, выросли тарифы на холодную воду и водоотвод, рост составил от 5 до 25%.

Специалисты считают, что тарифы предприятий в сфере ЖКХ будут расти при росте в стране минимальной зарплаты, поскольку фонд оплаты своих сотрудников они закладывают с привязкой к "минималке". Также повышение тарифов на газ убьет украинское село — уверены эксперты.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины"

Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий

Тарас Галайда, аналитик ОО "Публичный аудит"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 24 января в 13.00

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