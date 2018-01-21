ТОП тем Украины в регионах: мифы "молочной паники", рост тарифов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Днепре обсуждают двукратный рост тарифов ЖКХ, на Волыни — "молочную панику" среди украинских селян, а в Виннице — нужно ли родителям делать детский биометрический паспорт.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Харьков, "Мама для Сережи"

Гидроцефалия, генетические нарушения, задержка развития… Тяжелый диагноз мальчика Оксану и Олега Зацаринных не испугал. Они начали оформлять документы и в ноябре 2007 года забрали Сережу домой. Пятилетний мальчик еле ходил, плохо разговаривал и был очень худым.

(…) Сережа печет в основном для семьи. Самому сдобу есть нельзя. Мальчик придерживается специальной диеты. Раз в полгода ходит на прием к генетику. Время от времени принимает лекарства. Мечты подростка связаны в первую очередь с самыми близкими людьми — он хочет насобирать деньги на шкаф для выпечки, газовую плиту, сушилку для белья и принтер.

mediaport.ua Семья Зацаринных

Днепр, "И снова о новых тарифах ЖКХ Днепра – что, для чего и почем?"

Решением исполкома горсовета с 1 января в городе в 2-2,5 раза поднялись тарифы "Жилсервисов" (бывших ЖЭКов) на обслуживание жилых домов и придомовых территорий. Решение было принято 28 декабря, объявление на сайте мэрии появилось 4 января 2018 года. А вот разъяснений и комментариев от официальных лиц в руководстве города так и не поступило.

"Готовы ли люди к такому новому тарифу? Точно не готовы к одному — платить больше без достаточных на то оснований, просто потому, что кому-то нужно больше денег. Тяжелая экономическая ситуация в семьях – это серьезный фактор. Но есть и второй фактор — готовность платить больше, если станет лучше. Вот это требует разъяснений от власти – что станет лучше?", — заявил глава Ассоциации жилищных предприятий Днепра Геннадий Гуфман.

Луцк, "Как жительница Волыни, держа 23 коровы, развеивает мифы "молочной паники" (укр.)

Панику у селян вызвало, в частности, внедрение нового Госстандарта Украины. Согласно этому документу Украина становится на путь внедрения европейских санитарно-гигиенических стандартов в процессе переработки молока. Поэтому в соответствии со стандартом на украинских прилавках магазинов должна появиться молочная продукция только трех сортов: экстра-класса, высшего и первого.

(…) По словам Тамары Андрейчук, реализовывать молоко высшего сорта вполне реально. Поэтому паниковать по поводу так называемой "молочной революции" женщина не видит смысла. Говорит, главное — соблюдать требования заготовки и реализации молока, постоянно контролируя чистоту и качество.

pravda.lutsk.ua Тамара Андрейчук

Винница, "Соцсети: для детей, вписанных в загранпаспорта родителей, ЕС закрыт. Что говорит миграционная служба?" (укр.)

Недавно, 11 января, на странице Фейсбук винничанка Любовь Мельник написала, что с 1 апреля 2018 для путешествия с ребенком за границу родители должны сделать ей детский биометрический загранпаспорт. Поэтому действие проездных документов для детей и практика, когда дети вписаны в паспорт родителей, прекратится.

(…) Борис Наливайко, начальник управления Государственной миграционной службы Украины в Винницкой области, рассказал, что с 2015 года, после прекращения действия постановления Кабмина № 231 (от 31.03.1995), миграционная служба не оформляет проездных документов ребенка и не осуществляет вклейку фото ребенка в паспорт родителей, но у некоторых детей еще остались такие проездные документы.

Кривой Рог, "Новая украинская школа: сколько государство потратит на реформу"

В этом году начнутся масштабные изменения в школьном образовании. Будут созданы новые образовательные программы начальной школы и подготовлены новые учебники. Учителей ждет программа повышения квалификации и работа по новым профессиональным стандартам и другое.

(…) Ожидается, что образовательная реформа будет реализована по принципу софинансирования из местных бюджетов. Следовательно, ее внедрение, в частности, будет зависеть от их возможностей.