Итоги энергонезависимости: импорт растет, тарифы устанавливает Запад

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Независимость от здравого смысла

Премьер-министр Владимир Гройсман объяснял украинцам шестикратное повышение тарифов на ЖКХ тем, что это является платой за энергонезависимость. Мол, таким образом избавились от энергетического диктата России. По словам премьера, к 2020 году Украина откажется от импорта газа.

"Мы все еще импортируем газ. К 2020 году планируем отказаться от импорта. После этого у нас снизится цена на газ. Навсегда", — заявил Владимир Гройсман в эфире украинского ТВ.

Он также высказал убеждение, что Украина сможет полностью обеспечить себя газом. И в состоянии стать самодостаточным энергоэффективным государством.

Увы, но слова Гройсмана полностью разошлись с реальностью. Украина не только не сокращает импорт газа, но и наращивает его. Так, по данным "Укртрансгаза", Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,971 млрд кубометров) по сравнению с 2016 годом — до 14,50 млрд кубометров. Со стороны Словакии в 2017-м поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии — 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши — 1 млрд 305,3 млн куб. м.

Безусловно, весь этот газ является российским, только поступает он со стороны западных соседей, за что приходится переплачивать лишние 20-25%. Тем не менее, эта махинация позволяет украинской власти заявлять, что страна больше не покупает "голубое топливо" у "государства-агрессора".

По словам президента Порошенко, если в 2013 году 92% импортного газа Украина получала из РФ, то в 2014 году этот показатель снизился до 74%. "По итогам прошлого года он составил уже 37% — с тенденцией к сокращению. В этом году процент составляет ноль", — подчеркнул Порошенко.

"Уже сегодня мы, как все 22 года истории Украины, уже не ходили с протянутой рукой и просили не даст ли нам страна агрессор немного газа, а уже к нам стучатся в двери и предлагают — не купили бы мы немного российского газа по конкурентной цене", — сказал президент в 2016 году.

Впрочем, уже в конце декабря 2017 года Порошенко заявил, что страна таки готова покупать российский газ, но "честный и дешевый".

"Они стучат: "Может, возьмете наш газ?" — "Да нет, у нас все хорошо". Если он будет дешевый, если он будет честный, не коррупционный- пожалуйста. А для чего? Чтобы снизить тариф для наших людей", — заявил президент.

"Энергонезависимость" выставлена на биржу

Не привела "энергонезависимость" и к снижению тарифов на ЖКХ, как того обещали Гройсман и Порошенко. Наоборот, МВФ требовало от Киева поднять цены на газ для населения еще на 18% осенью 2017 года. Правительство отложило это решение до конца отопительного сезона, но повышение неминуемо, поскольку Киев привязал цены на топливо к мировым европейским котировкам. И если зарплаты француза или немца позволяют оплатить новые биржевые цены, то украинец это сделать не в состоянии. Газ внутренней добычи приходится продавать населению не по 80 долларов за тысячу кубометров, а по 250. Все это привело к огромным государственным расходам на субсидии (более 60 млрд грн) и долгам перед предприятиями ЖКХ (25 млрд грн). И это притом, что газа собственной добычи целиком может хватить для потребностей населения, которое ежегодно потребляет вместе с ТКЭ около 17 млрд кубометров газа.

В 2017 году Украина увеличила добычу на 4,2% (+ 838,2 млн куб. м) в сравнении с 2016-м — до 20,8 млрд. При этом, объемы добычи со стороны госкомпании «Укргазвыдобування» составила 15,2 млрд куб. м (+4,4% к 2016-му), "Укрнафты" — 1,1 млрд куб. м (-15,1%), другими компаниями — 4,5 млрд куб. м (+9,6%).

Ситуацию с газовым балансом страны РИА Новости Украина прокомментировал энергетический эксперт Валентин Землянский.

Чем вызван рост импорта газа в 2017 году?

— Основной причиной роста импорта природного газа является рост потребления со стороны промышленности, закупки "Укртрансгазом" газа для собственных потребностей, а также закачка топлива в подземные хранилища.

Правительство заявило о том, что через 2 года Украина откажется от импорта газа. Насколько это осуществимо?

— Согласно данным Минэнерго, выросла добыча у компании "Укргазвыдобування", упали объемы в "Укрнафте", на докризисный уровень в любом случае мы так не вышли. Во-первых, на добычу влияет потеря активов "Черноморнефтегаза", который до начала 2014 году увеличил добычу газа в акватории Черноморского бассейна и Крым превратился из импортера в поставщика газа на материк. Во-вторых, динамика роста добычи газа пока крайне низкая. К примеру, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в 2016 году заявлял, что "Укргазвыдобування" нарастит добычу на 10-15%, однако она не дотянулась и до 5%.

Правительство поставило задачу отказаться от импортного газа к 2020 году. Насколько обоснованы такие планы?

— Подобные планы во-первых, невыполнимы, а во-вторых, они бесполезны, потому как задача страны стоит не в отказе от импорта, а в эффективном использовании газа. К примеру, такие страны Тихоокеанского бассейна, как Япония и Южная Корея полностью зависят от импорта газа, что не мешает им успешно развивать свою экономику за счет эффективного использования топливных ресурсов путем снижения удельного веса энергоносителей при производстве товаров.

Достаточно ли у нас собственных ресурсов, чтобы отказаться от импорта?

— У нас в 2016 году промышленность потребляла 9,6 млрд кубометров импортного газа, в 2017 году объем ожидается на уровне 11 млрд кубометров. 4 млрд кубометров импортного газа потребило население. В среднем, у нас расходуется 15 млрд кубометров импортного газа без учета закачки газа в подземные хранилища. Для того, чтобы заменить импортный газ на украинский, необходимо как минимум, удвоить объем добычи, что невозможно с такими тенденциями роста в 4% в год. У нас произошло падение промышленности, однако когда производство будет вновь расти, потребуется больше угля, газа и электричества. Поэтому отказаться от импорта газа мы в ближайшее время вряд ли сможем.

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Приведет ли это к росту цен на газ для населения?

— Вопрос не в том, по какой цене мы закупаем газ, а по какой формуле мы рассчитаем цену. У нас тарифы исходят из биржевого ценообразования на почти все виды топлива. С учетом роста мировых котировок на нефть и газ "голубое топливо" вполне ожидаемо будет расти в цене. Привязка к импортному паритету будет определять рост тарифов. У нас к этому прибавятся и внутренние инфляционные процессы, девальвация национальной валюты. Цены на топливо в Украине больше никак не зависят от объема внутренней добычи газа. Поэтому газ для украинского потребителя — как населения, так и промышленности будет только дорожать. Государство устранилось от вопроса ценообразования, переложив все тяготы на экономику и на налогоплательщиков. Отсутствие стратегического подхода государства будет приводить к таким неприятным последствиям, которые мы наблюдаем на рынке газа.