В последние дни года украинцам... подняли тарифы на электроэнергию и воду

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

К новогодним праздникам заботливые чиновники приготовили украинцам очередные "подарки". Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение повысить стоимость электроэнергии в 2018 году.

Прогнозная оптовая рыночная цена вырастет на 16,2%. Повышение пройдет в два этапа: с 1 января 2018 года – на 9,5%, а с 1 апреля – еще на 6,1%.

Как отмечают в Нацкомиссии, рост оптовой рыночной цены обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривны, а также повышением цен на газ на 16,7% и уголь – на 38,3%.

Цена на "черное золото", напомним, рассчитывается на основе европейского индекса с учетом доставки в Украину (так называемая формула "Роттердам+").

Не стоит забывать, что тарифы на коммуналку плотно связаны между собой. Дорожает газ – растут цены на отопление, идет вверх тариф на электроэнергию – следом подтягиваются горячая и холодная вода.

Тройка "подорожавших" областей

Тем более, что о новой цене на водоснабжение и водоотвод в НКРЭКУ тоже уже позаботились: повысили тарифы для ряда водоканалов. Комиссия утвердила новые тарифы на водоснабжение:

"Харьковводоканал" – 8,38 гривны/кубометр (рост на 16,71%), а на водоотвод – 4,36 гривны/кубометр (рост на 9,55%);

"Днепрводоканал" – тариф на водоснабжение на уровне 6,47 гривны/кубометр (рост на 4,69%) и водоотвод – 4,25 гривны/кубометр (рост на 0,47%);

"Львовводоканал" – тариф на водоснабжение на уровне 7,09 гривны/кубометр (рост на 10,61%) и водоотвод – 3,62 гривны/кубометр (рост на 5,85%).

Согласно решениям, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотвода в 2018 году изменены для 60 лицензиатов комиссии.

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Как объясняют в НКРЭКУ, к росту тарифов привели изменение расходов на оплату труда, стоимости электрической энергии, ставок налогов, стоимости реагентов, курса валют для лицензиатов, имеющих займы международных финансовых организаций, и другие факторы.

Столичная радость

Впрочем, в вале подорожаний есть и хорошая новость для жителей столицы. Та же Нацкомиссия снизила тариф столичной энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на отопление для населения на 4,1%.

Теперь тарифы на услугу централизованного отопления для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика установили на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за квадратный метр отапливаемой площади. Прежние цифры были на уровне 1414,45 грн/Гкал и 32,91 грн за квадратный метр.

Дорожать будет все

Напомним, с 1 января 2018 года запланирован рост с 3200 до 3723 гривен (с 115,2 до 135 долларов) минимальной зарплаты и увеличение прожиточного минимума в стране.

По мнению экономиста, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, благосостояние населения от этого не улучшится. Эксперт отмечает, что в следующем году следует ожидать роста цен и тарифов на коммунальные услуги, что нивелирует незначительное увеличение доходов.

"У нас 2017-й получился более удачный, чем 2016-й, а 2018-й будет более тяжелым, потому что у нас, скорее всего, будет очень болезненно стоять вопрос цен. Подорожает, скорее всего, топливо, из-за этого повысятся цены. У нас уже топливо по 30 гривен (1,08 доллара), есть риск что в следующем году топливо будет по 35-38 гривен (за литр)", – сказал Охрименко.

Также помимо роста цен на продукты украинцам следует готовится к подорожанию алкоголя и сигарет из-за повышения акциза.

По материалам из открытых источников интернет