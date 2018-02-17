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    Снова подорожание. Как будут расти цены на ж/д билеты

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    В 2018 году украинцев ждет двойное повышение цен на ж/д билеты. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Как будут расти цены на ж/д билеты
    РИА Новости Украина

    Первый этап роста цен на билеты в пассажирских поездах состоится 1 апреля 2018 года и составит 12%, а второй — на те же 12%, но уже с 1 октября. Соответствующий финплан компании "Укрзализныця" утвердил Кабмин на заседании в среду, 14 февраля. 

    За счет повышения тарифов "Укрзализныця" рассчитывает дополнительно получить 469,5 млн гривен, а полученные средства направить на развитие пассажирской инфраструктуры. По словам директора по экономике и финансам компании Андрея Рязанцева, на капитальные инвестиции компания планирует направить более 27 миллиардов гривен. В основном средства пойдут на обновление подвижного состава.

    "Сейчас мы закупаем пассажирские вагоны, которые производит национальный производитель. Достаточно быстрыми темпами осуществляется модернизация вагонов, инвестируем в ремонт подвижного состава", – отметил он.

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