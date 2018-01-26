И Литва тоже. С чем связан стремительный рост цен в стране

РИА Новости Украина

Автор материала — Андрей Стариков.

В декабре 2017 года уровень инфляции в прибалтийской республике достиг отметки в 3,8%, свидетельствуют свежие данные Eurostat. Вместе с Эстонией Литва делит первое место среди стран еврозоны с наиболее стремительным ростом цен, пишет Sputnik Литва.

Годовая инфляция в Европейском союзе составила 1,7%. Литовская экономика обогнала этот показатель более чем в два раза.

Picture Press/EAST NEWS Экономика. Архивное фото

Цены на жилье в Литве за год выросли на 8,5%. Рекордсменами по удорожанию квартир стали Каунас, Шауляй и Паневежис: стоимость квадратного метра в этих городах подскочила на 20% – с 884 евро до 1123 евро.

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Продукты питания в целом подорожали на 3,8%, однако цены на отдельные группы товаров росли куда быстрее. По данным Департамента статистики Литвы, стоимость сливочного масла и его производных выросла на 40%, свежих и охлажденных морепродуктов – на 18,1%, свежих фруктов – на 10,3%, овощей – на 9,8%. Если в начале 2017 года пол-литровая банка традиционного пива Švyturys в литовских супермаркетах продавалась за 85 евроцентов, то к декабрю ее цена возросла до 99 евроцентов. Сметана DVARO 30-процентной жирности и объемом 380 грамм в магазинах Rimi за год подорожала с 1,14 евро до 1,89 евро, 150-граммовая упаковка сыра DVARO – с 1,29 до 1,55 евро.

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Ценник на услуги транспорта поднялся на 3,8%, образования – на 2,4%. На 7,3% стали дороже гостиницы и рестораны.

Результаты декабрьского социологического опроса, проведенного по заказу BNS, показали: рост средних доходов не компенсирует рост цен. Треть жителей Литвы сообщили, что в 2017 году они жили хуже, чем до этого. И лишь каждый десятый почувствовал в своем кошельке какую-то прибавку.

Основная проблема экономики – рост цен, полагают литовцы. Замеры "Евробарометра" показали, что 66% жителей прибалтийской республики считают главным экономическим бичом удорожание услуг и товаров.

Политики отреагировали на народный ропот, стали искать виноватых. Депутат Сейма и бывший посол Литвы в США Жигимантас Павиленис обвинил предпринимателей. "Нужно во всем винить жадность и отсутствие контроля. Сети стали такими большими, что фактически стали влиять на политику, – заявил парламентарий в интервью LNK. – Маржа жадности велика. Почему бы не предложить честным сетям, если такие остались, напрямую назвать свои наценки…"

Рост цен в Литве объяснить не так просто, как кажется. На ценообразование влияет множество факторов. Непрозрачные наценки торговых сетей, наряду с налоговой политикой, – одни из базовых. Тут депутат Павиленис прав.

Особенно выпукло ценовая политика литовских торговых гигантов выглядит в сравнении с ситуацией в других европейских странах. Цены на одежду и обувь в Литве на четыре процента выше, чем в среднем по Европе, рассказывает руководитель отдела по ценам Департамента статистики Надежда Алеева. Одна и та же кожаная куртка в литовских магазинах Lidl стоит 77 евро, в Германии и Ирландии – около 60 евро, в Дании – около 67 евро, в Швеции – 63 евро, в Великобритании – 56 евро, а в Польше – всего 54 евро. Две трети цены в литовских торговых сетях – наценка посредников и торговцев. Тем временем средняя почасовая оплата труда в прибалтийской республике достигает лишь 29% среднеевропейского показателя.

REUTERS Dado Ruvic Евро

Представители Lidl объясняют ценовую разницу размерами рынка. Литовцев немного, отчего якобы дорожает логистика. Однако более существенная причина неадекватных наценок торговых сетей – последствие недостаточной конкуренции. Небольшой рынок прибалтийской республики поделен между несколькими крупными торговцами. В сфере розничной торговли Литвы устоявшаяся олигополия. Сейчас 71% всего рынка контролируют четыре игрока. Литовские консерваторы уже обратились к Центробанку с просьбой разобраться: нет ли в ценовой политике торговых сетей признаков картельного сговора.

Но конкуренция обещает сужаться и дальше.

В случае запланированного объединения Rimi и Iki новому предприятию достанется рыночный кусок в 22%. Maxima удерживает 37%. Таким образом, две компании будут контролировать практически 59% рынка розничной торговли Литвы.

Ненормальная ситуация. Малому бизнесу, вокруг которого и должен формироваться средний класс, в таких условиях нечего ловить. Правила диктуют захватившие рынок гиганты. Они же манипулируют ценами, провоцируя рост неравенства, социального расслоения.

Что делать?

Спрашивать с Антимонопольной службы и депутатов парламента. Задача первой – не допускать картельных сговоров; задача вторых – с помощью того же налогового законодательства способствовать становлению реальной конкуренции, где будет место малому и среднему бизнесу.

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