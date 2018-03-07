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    Повышение минимальных зарплат уже "съедено". Мнение эксперта

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    Курс гривны летит в пропасть (83)

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    По словам экономического эксперта Всеволода Степанюка, инфляция за январь в Украине составила 1,5% в годовом измерении, и при сохранении тенденции это даст порядка 15-16% роста потребительских цен за год.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Фактически уже полностью съедены и повышение минимальной зарплаты, которое делало правительство, и те индексации пенсий, которое оно провело. Проценты потребительских цен говорят о том, люди после всех повышений стали жить беднее, чем год назад", — сказал Степанюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    По его словам, колоссальную роль в январском-февральском повышении цен сыграла политика Национального банка, который понизил гривну в декабре 2017 года.

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