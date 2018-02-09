Стало известно, когда минимальная зарплата украинцев может вырасти до 5 тыс грн

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Уже с 1 марта минимальная зарплата в Украине может вырасти до 5000 грн в месяц, а минимум почасовой оплаты – до 30,12 грн. Соответствующий законопроект №8024 в Раду внесла группа депутатов, предложив поменять нормы закона о бюджете на 2018 год.

Кроме радикального пересмотра минималки также предлагается существенно повысить размер прожиточного минимума для различных групп населения, пишет UBR.ua.

Если законопроект поддержат в сессионном зале, в 2018 году произойдет настоящий парад повышения соцнорм. График предусматривает такие изменения:

Прожиточный минимум на одно лицо: с 1 марта – 3960 грн, с 1 июля – 4140 грн, с 1 декабря – 4316 грн.

Для детей до 6 лет: с 1 марта – 3475 грн, с 1 июля – 3631 грн, с 1 декабря – 3787 грн;

Для детей от 6 до 18 лет: с 1 марта – 4332 грн, с 1 июля – 4528 грн, с 1 декабря – 4746 грн;

Для трудоспособных лиц: с 1 марта – 4104 грн, с 1 июля – 4288 грн, с 1 декабря – 4474 грн;

Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 марта – 3200 грн, с 1 июля – 3344 грн, с 1 декабря – 3488 грн.

Свои инициативы депутаты поясняют стремлением повысить уровень жизни граждан и компенсировать рост цен, отмечавшийся в последние годы. Стоит отметить, что резко ускорившуюся инфляцию в 2017 году эксперты во многом связывают с необоснованным повышением минимальной зарплаты в Украине. Ведь рост доходов не сопровождался реальным увеличением эффективности труда.

В начале года НБУ осторожно намекнул Кабмину, что повышать "минималку" следует гораздо осторожнее. В свой инфляционный прогноз ведомство уже заложило повышение до 4200 грн, которое правительство анонсировало на 2018 год прежде. При этом замглавы НБУ Дмитрий Сологуб признавался, что Нацбанк недооценил влияние увеличения минимальной заработной платы до 3200 грн в 2017 году на инфляцию. Регулятор ожидал, что оно ускорит рост цен на 1%. На деле же вышли все 2%.

Впрочем, учитывая, что в 2019 году гражданам предстоит выбирать новых президента и парламент, вероятность результативного голосования за законопроект существует.

Напомним, четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.